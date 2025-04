1. FC Normannia Gmünd: "Das 1:1 kurz vor Schluss war erzwungen"

In der Fußball-Oberliga ist der 1. FC Normannia Gmünd das dritte Mal nacheinander ungeschlagen geblieben. Wenngleich Trainer Zlatko Blaskic nach dem 1:1 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen etwas haderte wegen einiger vergebener Chancen, so ist man doch insgesamt absolut im Soll im Schwerzer.

Blaskic ärgerte sich hinterher aber auch nur deswegen, weil seine Mannschaft sehr gut in die Partie kam. Bereits in der fünften Minute bediente Marvin Gnaase Joao Viktor Schick, der in aussichtsreicher Position allerdings den Ball nicht richtig erwischte. Zwei Minuten später parierte Sven Burkhardt stark bei einem Abschluss von Alexander Aschauer (7. Minute). Nach Ecken von Valerio Avigliano verpassten erst Aschauer und dann Joshua Kopf das Gehäuse (10., 12.). Aber auch die Gäste traten mit Offensivaktionen in Erscheinung: Einen scharf getretenen Freistoß von Alexander Götz lenkte Yannick Ellermann stark um den Pfosten (15.).

Zwei weitere Versuche von Gnaase und Nils Staiger parierte erneut Burkhardt. Das Auslassen dieser vielen Chancen rächte sich. Über Umwege gelangte der Ball zu Gästekapitän Pero Mamic, der Ellermann im Tor keine Chance ließ – 0:1 (38.). Nun hatte der Gast Oberwasser, kam deutlich stärker auf. Lukas Böhm lief allein auf Ellermann zu, doch dieser blieb mit einer fantastischen Parade Sieger und hielt seine Farben damit gleichzeitig im Spiel (41.). „Wir haben es im ersten Durchgang versäumt, in Führung zu gehen, bei so vielen Chancen, die wir hatten. Besonders nach den Ecken haben wir schlampig gespielt“, resümierte Blaskic die erste Hälfte.

Gmünds Trainer Zlatko Blaskic wechselte zur Pause zweimal, brachte für Schick und Staiger Nico Molinari und Daniel Dominkovic. Die Gäste beschränkten sich zum Start der zweiten Halbzeit auf das Verteidigen, was aber recht gut funktionierte. Nach knapp einer Stunde aber hätte die Normannia dennoch den Ausgleich markieren können. Kopf legte den Ball geschickt ab für Tim Grupp, der jedoch in Rücklage geriet und das leere Tor aus vier Metern verfehlte (58.).

Die Gmünder aber ließen sich nicht entmutigen, obwohl die Gäste durchaus auffällig die Uhr herunterspielten. „Vor allem Alexander Götz fiel dadurch auf, dazu ständiges Gepöbel und Schwalben, das muss doch nicht sein“, ärgerte sich Blaskic über den Mittelfeldspieler der Gäste. In einer dieser Aktionen sah Götz auch die Gelbe Karte, kurz darauf wurde er schließlich ausgewechselt.

Aber auch davon ließ sich die Normannia nicht beirren und drängte weiter auf den Ausgleich. Nach einer Ecke von Mert Arslan blieben die Normannen in der Aktion. Kopf setzte nach und der Ball gelangte eher zufällig zu Aschauer, dem das aber gleich war und der aus der Nahdistanz den Ausgleich erzielen konnte (86.). Mehr passierte nicht mehr in dieser Partie.

„Das 1:1 kurz vor Schluss war erzwungen und überfällig. Unter dem Strich muss man gegen einen Gegner, der sich größtenteils aufs Verteidigen konzentriert, in Führung gehen, um eine andere Statik zu erzeugen. Das ist uns nicht gelungen und so müssen wir uns am Ende mit diesem Remis zufriedengeben“, so Normannias Trainer nach der Partie. Am kommenden Samstag dann geht es zum Duell beim SSV Reutlingen, einem Duell zweier Mannschaften, die weitere Punkte gegen den Abstieg sammeln müssen.