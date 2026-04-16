1. FC Normannia Gmünd: "Da werden wir eine Menge Power benötigen"

– Foto: Jana Brenner | @picja_

In der Fußball-Oberliga möchte der 1. FC Normannia Gmünd seinen Lauf fortführen. Seit dem 7. März, dem 0:4 gegen den designierten Meister VfR Aalen, hat die Mannschaft von Zlatko Blaskic nicht mehr verloren und seitdem neun Punkte eingefahren. Eine Leistung, auf die man im Schwerzer zwar stolz ist, auf der man sich allerdings längst noch nicht ausruhen kann, denn zu viele Klubs befinden sich noch in der Gefahrenzone. An diesem Samstag (14 Uhr) empfängt die Normannia somit konzentriert den Tabellensiebten, den FC Villingen.

Fast wäre die Bilanz der Normannia noch besser ausgefallen, denn gegen den SSV Reutlingen hatte man nach einer deutlichen Leistungssteigerung den Siegtreffer auf dem Fuß, musste sich aber in Summe mit dem Unentschieden zufriedengeben. Blaskic warnt vor allem vor den beiden Offensivkräften Christian Derflinger und Fabio Pfeifhofer, die er als „herausragend“ einstuft (insgesamt 15 Treffer). Nicht vergessen möchte er aber die momentane Abwehrstärke der kommenden Gäste, die in den vergangenen fünf Ligaspielen gleich viermal keinen Gegentreffer kassiert haben, darunter waren gleich drei 1:0-Erfolge. „Da werden wir eine Menge Power und Zielstrebigkeit in der Offensive benötigen, um diesen Abwehrriegel zu knacken“, blickt Blaskic voraus.

Auf den kommenden Spieltag blickt Blaskic bereits mit Spannung: „Da könnten sich durchaus einige Dinge herauskristallisieren. Wir haben die große Möglichkeit, uns weiter Richtung Mittelfeld vorzuschieben, dafür müssen wir natürlich fokussiert bleiben. Der Gegner ist stark und hat sehr gute Abläufe, was wir unterbinden müssen, um Chancen auf den Sieg zu haben.“