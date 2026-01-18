– Foto: Jani Pless

1. FC Normannia Gmünd: "Da werde ich aber dagegen steuern" Nach harter Trainingswoche: Oberligist 1. FC Normannia Gmünd unterliegt im ersten Test gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 1:3.

Eine Woche ist Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd nun wieder im Training und hat an diesem Wochenende bereits sein erstes Testspiel absolviert. Gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen sprang am Ende nicht mehr als ein 1:3 heraus.

Heute, 14:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen Calcio L-E 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 3 1 Abpfiff "Durchaus verdient“, resümierte FCN-Trainer Zlatko Blaskic und bezog sich bei seinem Fazit vor allem auf die erste Halbzeit, in der Calcio deutlich mehr vom Spiel gewollt habe. Seine Mannschaft hingegen habe im ersten Durchgang so ziemlich alles vermissen lassen, ärgerte sich Blaskic durchaus. „Da ist es dann nicht wichtig, ob es sich um ein Punkt- oder Freundschaftsspiel handelt.“

Zwar in der Entstehung etwas glücklich, durch einen abgefälschten Schuss, ging Calcio bereits nach sechs Minuten in Führung. Nach einer halben Stunde bauten die Gastgeber diese auf 2:0 aus. „Die haben mutig nach vorne gespielt, hatten noch weitere Gelegenheiten, trafen unter anderem den Pfosten“, berichtete Blaskic von einer einseitigen ersten Halbzeit. Einige seiner Spieler befänden sich noch im Urlaubsmodus, sagte Blaskic süffisant. „Da werde ich aber dagegen steuern.“ In der zweiten Halbzeit dann lief es deutlich besser, was den Gmünder Übungsleiter jedoch nur bedingt zufriedenstellte. Vor allem die eigene rechte Seite hat er als sehr anfällig gesehen, über die schließlich auch das 3:0 fiel, nachdem man selbst dreimal aussichtsreich nach vorne gekommen war.