1. FC Normannia Gmünd: "Da steckt eine klare Spielidee dahinter"

In der Fußball-Oberliga empfängt an diesem Samstag (15 Uhr) der 1. FC Normannia Gmünd die TSG Backnang zum Nachbarschaftsduell, einige sprechen gar von einem Derby. Für die Tabellennachbarn geht es jeweils darum, noch die letzten notwendigen Punkte zu ergattern, um sicher die Klasse halten zu können.

Die Derbypleite in Essingen haben die Gmünder aufgearbeitet. „Da haben wir in der zweiten Hälfte wirklich alles vermissen lassen, was uns in den vergangenen Wochen ausgemacht hat. Mentalität, Bereitschaft und Persönlichkeit – in allen diesen Bereichen waren wir deutlich unterlegen“, schaut Normannias Trainer Zlatko Blaskic noch einmal zurück.

Unter der Woche habe er noch einmal Salz in die Wunde gestreut, in der Videoanalyse die Fehler schonungslos aufgezeigt, was aber einen positiven Effekt erzeugt zu haben scheint: „Die Spieler waren sehr selbstkritisch in den Gesprächen.“ Und so geht man also frohen Mutes ins Duell mit den Backnangern, die aktuell einen Zähler mehr auf dem Konto haben (43), dazu das bessere Torverhältnis aufweisen.

Bei der TSG Backnang kennt Blaskic aufgrund seiner dortigen Vergangenheit nach wie vor viele vor Ort, dazu wohnt er unweit vom dortigen Sportplatz. Und so kennt er zwangsläufig auch den kommenden Gegner recht gut, wobei man das bei Blaskic eigentlich in jeder Woche sagen könnte. Eine aufeinander abgestimmte Mannschaft komme da auf seine Elf zu.