1. FC Normannia Gmünd: "Da müssen wir achtsamer sein"

– Foto: Günter Schmid

Erneut haben die Oberliga-Kicker des 1. FC Normannia Gmünd prominente Gäste zu besuch gehabt. Diesmal testete die Mannschaft von Patrick Faber gegen den Drittligisten VfB Stuttgart II – und verkaufte sich doch recht teuer, wenngleich man 0:3 unterlag.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten gleich zwei Möglichkeiten, bei denen wir durchaus einen Treffer hätten erzielen können. Danach dann kam der VfB besser ins Spiel und man hat gesehen, was er für eine Qualität hat, vor allem in der Dynamik und im Tempo nach vorne“, resümierte Patrick Faber. Danach dann habe sein Team den Zugriff auf das Spiel phasenweise verloren, sagte Faber, der aber dennoch zufrieden war: „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, weil sie auch in diesem Test wieder eine Menge investiert hat.“ Valerio Avigliano und Bleart Dautaj hatten vielversprechende Abschlüsse, trafen aber das Gehäuse nicht.

Zur Pause lagen die Normannen durch Tore von Oliver Rölke und Jordan Alexander Majchrzak mit 0:2 zurück, in der Halbzeit dann passte Faber das Spiel seines Teams wieder etwas an. Nachdem beide Mannschaften dann aber eine Menge wechselten, ist der Spielfluss etwas gebrochen. In den letzten zehn Minuten hätte es sich seine Mannschaft verdient gehabt, noch einen Treffer zu erzielen, so Faber, da habe man noch einmal „eine gute Phase gehabt“, letztlich aber kassierte man noch den dritten Treffer durch Redzepi (74.).

„Das war ein super Test für uns, weil wir gesehen haben, dass manchmal Kleinigkeiten zu Gegentoren führen können. Da müssen wir achtsamer sein, deswegen können wir aus diesem Spiel eine Menge mitnehmen“, so Faber. Und das werden er und seine Mannen bereits am Dienstagabend wieder unter Beweis stellen würden, wenn sie beim Landesligisten TSGV Waldstetten antreten – hier werden die Normannen dann der große Favorit sein.