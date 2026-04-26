1. FC Normannia Gmünd: "Da hat schon jeder den Ball drin gesehen"

– Foto: Jana Brenner | @picja_

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd seinen beeindruckenden Lauf fortgesetzt, ist im siebten Spiel nacheinander ungeschlagen geblieben. Bei Türkspor Neckarsulm hat sich die Mannschaft von Zlatko Blaskic mit 3:2, dank eines Treffers von Tim Grupp in der 90. Minute und einer starken Leistung von Schlussmann Yannick Ellermann, durchgesetzt.

Über Nacht katapultierten diese drei Punkte die Normannia sogar auf den neunten Platz, der jedoch niemanden in Sicherheit wiegen wird. Denn von Platz neun bis 16 liegen gerade einmal fünf Punkte Differenz, acht Mannschaften müssen weiter zittern. Aber schön anzuschauen war das Tabellenbild an diesem Samstagabend, da machten die Normannen keinen Hehl daraus.

Ein großes Medienecho hat die Normannia unter der Woche hervorgerufen, als der Verein bekanntgegeben hat, dass Klub und Trainer Zlatko Blaskic ab dem Sommer getrennte Wege gehen werden. Auswirkungen auf die Partie in Neckarsulm hatte das am Ende keine. „Das war ein extrem wichtiger Sieg in einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel“, sagte ein erleichterter Blaskic nach der Partie.

Es dauerte etwas, bis die Normannen ins Spiel fanden, vor allem die langen Bälle der Neckarsulmer waren es, die nur schwerlich geklärt werden konnten von den Gästen. Zuvor musste der FCN reagieren, Levin Kundruweit verletzte sich am Muskel, für ihn kam Fabian Kianpour in die Mannschaft (15.). Aschauer vergab eine große Chance nach guter Vorarbeit von Nico Molinari und Daniel Rapp (28.). Yannick Ellermann war es schließlich, der das 1:0 einleitete. Der Ball landete nach 60 bis 70 Metern bei Daniel Rapp, der wiederum clever durchsteckte zu Marvin Gnaase, der vollstrecken sollte (35.).

Danach dann aber haben die Gastgeber extrem gedrückt. Gmünds Schlussmann musste gleich zweimal alles aufbieten, parierte gegen Pascal Sohm (40.) und dann noch einmal stark im kurzen Eck gegen Burak Alabas (42.). Mit dem Halbzeitpfiff schließlich brach die Abwehrmauer dann doch noch, den zu diesem Zeitpunkt mehr als verdienten Ausgleich erzielte schließlich Alabas, als sich der FCN hat auskontern lassen. Aus 18 Metern knallte er den Ball zum 1:1 in den Winkel, nur so präzise war Ellermann an diesem Tag zu überwinden (45.).

In die zweite Halbzeit starteten die Gmünder dann besser als in den ersten Durchgang. Tim Grupp wurde kurz vor dem Strafraum gefoult. Alexander Aschauer legte sich den Ball hin und zirkelte diesen über die Mauer, ebenfalls in den Winkel, zur neuerlichen Führung für die Gäste (53.). Danach dann aber haben es die Normannen nicht geschafft, Ruhe in ihr Spiel zu bekommen und möglicherweise aufs dritte Tor zu gehen. Die Gastgeber drückten währenddessen aufs Tempo, wollten den Ausgleich unbedingt. Doch zunächst stand erneut Ellermann im Weg, parierte nach einem Eckball richtig stark, ehe er abermals machtlos war. Noch einmal Alabas war es, der zumindest als Torschütze aufgeführt wurde. Der Ball wurde einige Male abgefälscht, sodass Ellermann erneut machtlos war (82.).

Jetzt wollte Neckarsulm natürlich den Sieg im eigenen Stadion erlangen, den aber Ellermann verhinderte. Blitzschnell abgetaucht verhinderte er den sicheren Einschlag in der linken unteren Ecke (85.). „Da hat schon jeder den Ball drin gesehen“, konnte es Blaskic fast nicht fassen. Die Normannen konterten aber noch einmal. In einer umgekehrten Konstellation folgte der 3:2-Treffer: Stürmer Aschauer flankte in die Mitte und am zweiten Pfosten köpfte Mittelfeldmann Grupp den Ball in die Maschen, der den größten Jubelsturm bei den Normannen auslöste (90.). „Danach dann haben wir noch einmal alles wegverteidigt“, sagte Blaskic.

Noch einmal sollte es aber Ellermann gewesen sein, der einen guten Versuch von Melvin Avdic noch um den Pfosten wickelte (90.+3). Danach war es dann überstanden für die Gmünder, die sich über drei weitere Punkte freuen durften.

„Man kann es diesmal ganz klar sagen: Wir können uns bei Yannick Ellermann bedanken, dass wir hier bei einem sehr starken Gegner drei Punkte entführen konnten. Das war in erster Linie sein Sieg“, sagte Blaskic. „Die Jungs sind brutal widerstandsfähig und geben nicht auf, das macht mich so unglaublich stolz“, lobte der scheidende Trainer. Der FCN ist aktuell die drittbeste Rückrundenmannschaft in der Liga, hat beeindruckende Statistiken aufzuweisen. „Ich bin wahnsinnig glücklich“, fasst es Blaskic zusammen.



