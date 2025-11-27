1. FC Normannia Gmünd: "Da hat doch niemand mit uns gerechnet"

In der Fußball-Oberliga bestreitet der 1. FC Normannia Gmünd an diesem Samstag (14 Uhr) sein letztes Spiel des Jahres. Zu Gast sein wird Tabellennachbar FSV 08 Bietigheim-Bissingen – und zum Jahresabschluss möchte man natürlich den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Sieg servieren.

Dass sich die Normannia in Nöttingen durchsetzen würde, damit hatten nicht viele gerechnet. Umso schöner, dass dieser Sieg dann auch noch ein verdienter gewesen ist. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt und uns den Sieg am Ende absolut verdient“, blickt Normannias Trainer Zlatko Blaskic gerne auf das vergangene Wochenende zurück. Jetzt geht es gegen eine ganz andere Mannschaft, die wie die Normannia am anderen Ende der Tabelle rangiert. Doch in der Situation, in der die Normannia steckt, ist jede Mannschaft eine große Herausforderung für die Blaskic-Elf.

„Natürlich möchten wir das Jahr positiv ausklingen lassen und den Abstand ans Mittelfeld der Tabelle weiter verringern“, sagt Blaskic. Vor allem auf Alexander Götz müssten seine Spieler aufpassen, sagt Blaskic, der Götz einen „Unterschiedspieler“ nennt, der jede Offensivaktion der Gäste steuere. Bissingen hat mit 16 Zählern einen Punkt weniger als die Normannen, jedoch auch ein Spiel weniger absolviert. Dennoch gilt natürlich: Für beide Mannschaften geht es um eine Menge. Nicht mit dabei sein werden weiterhin Yannick Ellermann, Daniel Dominkovic und Miladin Filipovic, außerdem fehlen werden Kelecti Nkem (muskuläre Probleme) und Valerio Avigliano (Bronchitis).

Blaskic möchte die nötige Energie aus dem Nöttingen-Sieg ziehen. „Da hat doch niemand mit uns gerechnet, da ging es nur um die Höhe unserer Niederlage. Das hat die Mannschaft zusätzlich motiviert, jeder einzelne hat den Matchplan perfekt umgesetzt“, ist Normannias Trainer Blaskic nach wie vor stolz auf sein Team. Und diesen Stolz möchten sie mit in diese letzte Partie nehmen, um den Jahresabschluss positiv zu gestalten. Das würde auch für die entsprechende Stimmung sorgen bei der Weihnachtsfeier, die im Anschluss an diese Partie veranstaltet wird.