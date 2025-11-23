1. FC Normannia Gmünd: "Da hätten wir das Spiel entscheiden müssen"

In der Fußball-Oberliga ist die Rückrunde gestartet. Das bedeutete für Normannia Gmünd die Reise zum FC Nöttingen, er sich nach dem letzten Aufeinandertreffen auf den dritten Platz vorgeschafft hat. Am Ende setzte sich aber der Underdog aus der Stauferstadt, fast schon sensationell, aber nicht minder verdient, mit 2:1 (1:1) in Nöttingen durch.

Zudem hatte die Mannschaft von Zlatko Blaskic den Rucksack auf dem Rücken, die Nöttinger im ersten Spiel der Saison mit 5:1 geschlagen zu haben, mit erheblichem Wunsch zur Wiedergutmachung hatten die Gmünder also auch noch zu rechnen. Und das spürten sie recht schnell, als Tasos Leonidis das frühe 1:0 markierte (4. Minute).

Das Spiel schien also den Verlauf zu nehmen, den der Großteil der Zuschauerinnen und Zuschauer in Nöttingen erwartet hatte – doch diese hatten die Rechnung ohne die Normannen gemacht, die eines ihrer besten Saisonspiele zeigen sollten. Kurz darauf zeigten die Gmünder nämlich, dass mit ihnen zu rechnen ist in dieser Partie. Niklas Hofmeister hatte eine große Gelegenheit, jagte den Ball jedoch über das Gehäuse. In der Folge dann war es zweimal Leonidis, der gefährlich vor das Gmünder Gehäuse kam. Einmal schoss er vorbei, einmal war Pius Albrecht zur Stelle, der beim 0:1 zuvor nicht gut aussah.

Kurz vor der Partie erreichte Blaskic noch die Nachricht, dass Valerio Avigliano mit einer Bronchitis nicht zur Verfügung stehen würde. Daniel Rapp sprang auf der ungewohnten Außenverteidigerposition ein – und hatte anfangs so seine Mühen. „Er hat sich aber richtig in die Partie hereingebissen und am Ende dann sogar noch gute Aktionen in der Offensive gehabt, aber auch gut verteidigt“, hob Blaskic seinen Sommerneuzugang explizit heraus.

„Wir waren aber widerstandsfähig“, sagt Blaskic. Fabian Kianpour hat den Ball stark im eigenen Sechzehner erobert und den Ball zu Nico Molinari gepasst, der in der Folge ins verwaiste Tor traf, da Nöttingens Schlussmann mitspielte (26.). In der Folge schafften es die Gmünder, das Spiel sogar zu kontrollieren. Nach einer Ecke von Eldin Ramovic köpfte Alexander Aschauer den Ball nur knapp am Gehäuse vorbei (33.).

In die zweite Halbzeit dann startete die Normannia ganz stark und belohnte sich recht schnell. Zwar hieß Marvin Gnaase der Torschütze, doch dieser Treffer ging zu weiten Teilen auf Alexander Aschauer, der sich gleich gegen zwei Spieler stark durchsetzte, den Ball flach zu Tim Grupp weiterleitete, der wiederum per Hacke auf Gnaase ablegte, der einschob (52.). Es war auch ein Treffer, der zeigte, was die Normannia imstande ist zu leisten.

Nach diesem schönen Treffer waren die Gäste im Spiel und setzte alles daran, auf 3:1 zu stellen. Hofmeister scheiterte gleich dreimal in aussichtsreichen Positionen und Aschauer vergab ebenfalls noch einmal. „Da hätten wir das Spiel entscheiden müssen, haben wir aber nicht, also wurde es noch einmal spannend zum Schluss“, sagte Blaskic.

Der eingewechselte Nöttinger Aldan Sahiti kam noch zweimal gefährlich vor Albrecht zum Abschluss (82., 88.). In der Folge haben die Gäste diesen nicht unbedingt eingeplanten Sieg weg verteidigt und damit aus den vergangenen beiden Auswärtsspielen, jeweils bei Topteams der Liga, vier Punkte eingefahren. „Ich bin natürlich sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung gegen den Tabellendritten. Das ist aller Ehren wert. Jetzt legen wir noch einmal alles in die Trainingswoche, um bereit zu sein für das letzte Spiel vor der Pause“, sagt Blaskic.

Zu Hause empfängt man am kommenden Samstag den direkten Konkurrenten Bietigheim-Bissingen, ein Sechs-Punkte-Spiel. „Jetzt freuen wir uns aber erst einmal über diesen Sieg, das war echt eine Top-Mannschaftsleistung, von eins bis zum letzten Spieler.“ Wenngleich Sahiti noch die beiden Chancen zum Schluss hatte, sprach Blaskic von einem verdienten Sieg, da man die Partie in der stürmischen Drangphase hätte für sich entscheiden müssen. Doch selbst, wenn dies nicht so gewesen wäre: Die Punkte hätten die Gmünder auch unter anderen Umständen mitgenommen.



