1. FC Normannia Gmünd bindet erneut zwei U-19-Spieler

Normannias Sportdirektor Stephan Fichter ist hierbei seit Monaten aktiv, um die Mannschaft für die kommende Runde entsprechend aufzustellen. Dabei achtet Fichter vor allem darauf, stets im engen Austausch mit Normannias Übungsleiter Zlatko Blaskic, welche Talente es in der Region gibt und welche Talente den Sprung in die Oberliga schaffen könnten. Manchmal muss er dabei gar nicht so weit reisen, denn viele Talente bildet die Normannia selbst aus.

So bedient man sich auch diesmal wieder im eigenen Stall: einen Vertrag für die kommende Saison bekommen Kilian Reik und Yannick Lindhorst, die beide fester Bestandteil der eigenen U19 sind. Lindhorst darf im kommenden Jahr noch in der U19 eingesetzt, wird aber in den Kader des Oberligisten integriert werden. Bereits in der Winterpause wurden die beiden Nachwuchsakteure in der Vorbereitung eingebunden, sowohl in den Trainings als auch bereits in Testspielen, die Verantwortlichen konnten sich somit einen guten Eindruck von den beiden Nachwuchsspielern machen.

„Die beiden haben uns einfach überzeugt. Wir trauen beiden zu, sich bei uns zu integrieren und den nächsten Schritt zu gehen. Diese Möglichkeit möchten wir ihnen definitiv bieten“, sagt Normannias Sportdirektor. Kilian Reik fühlt sich auf der linken Außenverteidigerposition am wohlsten, Lindhorst ist Torwart und erhofft sich, im Training mit Yannick Ellermann eine Menge mitzunehmen für seine kommende Karriere. Die Normannen freuen sich auf diese beiden vielversprechenden Talente.