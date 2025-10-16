1. FC Normannia Gmünd: "Aktuell gibt es kaum klare Tendenzen"

In der Fußball-Oberliga hat die Normannia aus Gmünd in der vergangenen Woche wieder einen Sieg einfahren können, einen immens wichtigen. Mit diesem 2:0 gegen Türkspor Neckarsulm im Rücken muss die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic an diesem Samstag (14 Uhr) beim Topteam 1. CfR Pforzheim antreten.

Weil es unter besonderen Umständen zustande gekommen war, blickte Blaskic durchaus stolz auf das vergangene Wochenende zurück: „Wir haben es geschafft, trotz vieler Rückschläge am Spieltag und mit unserem letzten Aufgebot, konzentriert unsere Aufgaben auf dem Platz zu erledigen“, so Blaskic. In der Offensive sei seine Mannschaft diesmal sehr effektiv gewesen, erzielte aus zwei schnell vorgetragenen Kontern die beiden siegbringenden Treffer – und das bei ungewöhnlich vielen Ausfällen, die man zu verkraften hatte.

Die Pforzheimer haben im vergangenen Sommer einen großen Umbruch vollziehen müssen, wie Blaskic weiß. „Der CfR aber hat 15 Neuzugänge super integriert und steht zurecht in der Spitzengruppe.“ Dort, wo die Pforzheimer in den vergangenen Jahren ohnehin immer vorzufinden waren. „Das zeigt einfach die hervorragende Arbeit von meinem Kollegen Thomas Herbst, der die Integration top gemeistert hat“, lobt Blaskic sein Pendant. Tim Schwaiger adelt Blaskic gar als den „besten Spieler der Liga“. „Wenn wir ihn und seine Extraklasse kontrollieren können, dann haben wir Chancen, die Partie offen zu gestalten“, warnt Gmünds Trainer.

Die gestellten Aufgaben müssten noch akribischer erstellt werden. Nicht mit dabei sein werden, wie schon in der vergangenen Woche, Daniel Dominkovic, Kelecti Nkem, Yannick Ellermann und Miladin Filipovic. Dazu gesellen sich Tim Grupp, den nach wie vor muskuläre Probleme plagen, ebenso wie Levin Kundruweit. Nico Molinari hat die Grippe matt gelegt.