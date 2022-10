1. FC Nordwalde: Halbzeitshow der Joker soll die Arenagäste begeistern Bei “VELTINS Dein Heimspiel” habt Ihr die Chance ein reguläres Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auszutragen +++ 4. Runde: Vorstellung der Bewerbervereine

Heute stellen wir euch u.a. zwei neue Vereine vor, die sich bis jetzt beworben haben:



SV Union Wessum (3. Herrenmannschaft / Kreisliga D)

Gründungsjahr: 1920

Team-Motto: Fair Play geht vor

Statement Lukas Gerling: "Wir sind ein verschworener, bunt gemischter Haufen aus 62 beitragszahlenden, talentierter Unfitten und untalentierter Fitten Spielern. Ein Großteil der Jungs fährt regelmäßig mit dem Fanclub Glückauf-Wessum in die Nordkurve, sodass es ein unvergessliches Erlebnis wäre."





1. FC Nordwalde (1. Herrenmannschaft / Kreisliga A)

Gründungsjahr: 1994

Team-Motto: Erst das Runde ins Eckige, dann leckere ins Runde

Statement Tim Sommer: "Wir, das ist die erste Mannschaft des 1.FC Nordwalde, würden uns riesig über ein Spiel in diesem Fußballtempel freuen. Einige (unter anderem auch ich) haben normalerweise viel mehr Potenzial und müssten deutlich höher spielen als in der Kreisliga A. Dieses Potenzial bezieht sich zwar nicht unbedingt auf die fußballerische Klasse, aber drumherum sind wir wirklich Champions-League. Ich glaube, dass es auch für euch ein wunderbares Erlebnis wird, wenn der 1. FC Nordwalde nach Gelsenkirchen kommt. Ein Großteil des Vereins ist sowieso regelmäßig in der Nordkurve dabei und es würde ein unvergessliches Erlebnis werden. Die Interviews werden auch für die Journalisten unvergesslich sein. Ich gehöre leider nicht zur ersten 11, aber das bedeutet eigentlich nur, dass die Halbzeitshow der Auswechselspieler alleine schon die Reise wert sein wird. Wir sind ein kleiner bodenständiger Verein mit viel Durst ,der sich gerne anbietet, ein Feuerwerk in Deutschlands schönstem Fußballtempel zu erzeugen."









