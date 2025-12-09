Am Freitag, den 05.12.2025, war der 1. FC Niedernhausen-Lichtenberg zu Gast bei unserer Mannschaft. Die Zuschauer erlebten eine spannende Partie, die mit einem verdienten 3:3-Unentschieden endete.
Dabei sah es zur Halbzeit noch ganz anders aus: Unser Team lag 0:2 zurück, zeigte jedoch nach dem Wiederanpfiff beeindruckenden Kampfgeist und einen disziplinierten Auftritt.
In der zweiten Hälfte gelang es unserer Mannschaft, das Spiel zu drehen und sich zurückzukämpfen. Die Tore erzielten:
Durch diese starke Teamleistung wurde der Rückstand aufgeholt und ein gerechtes Unentschieden erkämpft.
Fazit: Ein starker Charakterauftritt unserer Mannschaft, die Moral bewies und sich das 3:3 redlich verdiente.