Am Freitag, den 05.12.2025, war der 1. FC Niedernhausen-Lichtenberg zu Gast bei unserer Mannschaft. Die Zuschauer erlebten eine spannende Partie, die mit einem verdienten 3:3-Unentschieden endete.

Dabei sah es zur Halbzeit noch ganz anders aus: Unser Team lag 0:2 zurück, zeigte jedoch nach dem Wiederanpfiff beeindruckenden Kampfgeist und einen disziplinierten Auftritt.