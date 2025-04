1. FC Niederkassel stolpert - SV Beuel sendet Lebenszeichen im Drama

Drama pur und der SV Beuel lacht zuletzt

Das hängt damit zusammen, dass sich Niederkassel bei TuRa Germania Oberdrees einen empfindlichen Ausrutscher erlaubte. Jan Euenheim brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sehenswert mit einer direkt verwandelten Ecke in Führung. Tim Lünenbach erhöhte in der 63. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Aufstiegsaspirant Niederkassel wehrte sich und verkürzte - ebenfalls per Foulelfmeter - in Person von Fabien Dick auf 1:2. Der Anschluss in der 88. Minute kam allerdings zu spät. Oberdrees bekam das Ergebnis über die Zeit und besiegt etwas überraschend den 1. FC Niederkassel, der nun sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Friesdorf hat.