1. FC Neubrandenburg stellt erste Weichen für die neue Saison

Der 1. FC Neubrandenburg treibt die Personalplanungen für die neue Spielzeit 2026/2027 in der Verbandsliga voran. Mit der Beförderung von Paco Raasch aus der U19 und dem Verbleib des verletzten Pascal stehen zwei wichtige Personalien fest, die dem Verein sowohl sportliche Perspektive als auch großen Kampfgeist bringen.
Ein vielversprechendes Talent für die Offensive
Mit Paco Raasch rückt ein hoffnungsvolles Talent fest in den Kader der ersten Herrenmannschaft auf und übernimmt künftig die Rückennummer 11. Raasch hat sich diesen Sprung durch starke Leistungen in der Rückrunde der Regionalliga verdient. In der kommenden Spielzeit gehört er fest zum Aufgebot des Verbandsligisten, behält jedoch parallel die Berechtigung, weiterhin für die U19 aufzulaufen. Trainer Daniel Nawotke blickt der Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen und setzt auf einen schnellen Akteur, der stets den direkten und zielstrebigen Weg zum gegnerischen Tor sucht.
Der Kampf zurück auf den Rasen
Eine ebenso wichtige Nachricht für den Verein ist der Verbleib der Nummer 22. Pascal Martin befindet sich nach seinem erlittenen Kreuzbandriss auf dem Weg der Besserung. Die Rehabilitation verläuft planmäßig, sodass die Hoffnung besteht, dass er bereits in der anstehenden Vorbereitung die ersten Schritte im Mannschaftstraining absolvieren kann. Beim 1. FC Neubrandenburg schätzt man den Spieler als echten Kämpfer und freut sich sehr darüber, dass er auch in der neuen Saison wieder für den Verein auf Torejagd gehen wird.