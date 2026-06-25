1. FC Neubrandenburg stellt erste Weichen für die neue Saison

Mit Paco Raasch rückt ein hoffnungsvolles Talent fest in den Kader der ersten Herrenmannschaft auf und übernimmt künftig die Rückennummer 11. Raasch hat sich diesen Sprung durch starke Leistungen in der Rückrunde der Regionalliga verdient. In der kommenden Spielzeit gehört er fest zum Aufgebot des Verbandsligisten, behält jedoch parallel die Berechtigung, weiterhin für die U19 aufzulaufen. Trainer Daniel Nawotke blickt der Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen und setzt auf einen schnellen Akteur, der stets den direkten und zielstrebigen Weg zum gegnerischen Tor sucht.

Der Kampf zurück auf den Rasen