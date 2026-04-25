1. FC Neubrandenburg patzt im Titelrennen: Hochspannung im Norden

– Foto: Malchower SV

Der heutige Abschluss des 23. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern hielt für die Fans dramatische Wendungen bereit. In einer Phase der Saison, in der jeder Punkt über Aufstiegshoffnung oder Abstiegsangst entscheidet, boten die Partien alles, was das Fußballherz begehrt.

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die 90 Zuschauer in der Begegnung zwischen dem FSV Bentwisch und dem Greifswalder FC II. Es war ein Spiel, das von frühen Toren und harten Zweikämpfen lebte. Mathis Hurtig brachte Bentwisch bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Front, doch die Greifswalder Reserve antwortete in der 29. Minute durch den Ausgleich von Tom Voß.

Nach der Pause übernahm Bentwisch erneut die Initiative. Erik Brauer traf in der 52. Minute zum 2:1, und nur wenig später, in der 56. Minute, schraubte Tim Hermann das Ergebnis auf 3:1 hoch. Die Greifswalder gerieten zusätzlich in Bedrängnis, als Silvio Termini in der 66. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Trotz Unterzahl kämpften sich die Gäste noch einmal heran: Niclas Kersten Gleisner verkürzte in der 81. Minute auf 3:2. Am Ende rettete Bentwisch den knappen Sieg über die Zeit.

– Foto: FSV Bentwisch

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Vor 317 Zuschauern setzte der SV Pastow seinen positiven Trend fort und feierte einen souveränen Erfolg gegen den SV Warnemünde. Die Partie war geprägt von der Effizienz der Hausherren und einer zunehmenden Hektik im zweiten Durchgang. Den Torreigen eröffnete Albert Romashkin in der 30. Minute mit dem 1:0. Derselbe Spieler war es auch, der kurz nach dem Seitenwechsel in der 54. Minute auf 2:0 erhöhte und die Vorentscheidung herbeiführte. Die Gäste aus Warnemünde schwächten sich in der 67. Minute, als Marc Benduhn mit einer Gelb-Roten Karte vorzeitig den Platz verlassen musste. In Überzahl ließ Pastow nichts mehr anbrennen. Tim Fürstenau markierte in der 81. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand.

– Foto: SV Pastow

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Es war das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen, und der Malchower SV 90 lieferte vor 290 Zuschauern eine Vorstellung ab, die den Meisterschaftskampf neu entfacht. Gegen den Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin agierten die Hausherren hochkonzentriert und leidenschaftlich. Die Torfolge begann in der 30. Minute, als Ben Grotian die Malchower mit dem Treffer zum 1:0 in Führung brachte. Die Gäste aus der Landeshauptstadt wirkten beeindruckt, und Malchow nutzte die Gunst der Stunde noch vor der Pause: Niklas Kern verwandelte in der 41. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:0. Schwerin bemühte sich in der Folge redlich, doch die Defensive des Gastgebers hielt dem Druck stand.

– Foto: Malchower SV

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Vor 80 Zuschauern verpasste der 1. FC Neubrandenburg 04 den Sprung an die Tabellenspitze. In einer lange Zeit zähen Begegnung gegen den FC Schönberg 95 schien der Favorit spät doch noch den Sieg zu erzwingen. Die Torfolge begann erst in der Schlussphase: Wout Abrahams erlöste die Hausherren in der 80. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Doch die Gäste aus Schönberg bewiesen Moral und schlugen kurz vor dem Ende zurück. Marco Bode markierte in der 88. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Im Duell zwischen dem SV Hafen Rostock 1961 und dem Penzliner SV sahen die 40 Zuschauer einen Blitzstart, dem jedoch wenig folgte. Bereits in der 2. Minute brachte Gero Alexander Leplow die Rostocker mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Max Rocher glich bereits in der 8. Minute zum 1:1 aus. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es bei der Punkteteilung blieb. ---

Ein hochemotionales Kellerduell erlebten die 90 Zuschauer beim Rostocker FC gegen den Güstrower SC 09. In einer hitzigen Atmosphäre war es Michal Lopatynski, der die Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) mit 1:0 in Front brachte. Die Gäste kamen durch Oliver Diehl in der 54. Minute zum 1:1-Ausgleich, doch nur zwei Minuten später, in der 56. Minute, stellte erneut Michal Lopatynski auf 2:1 für Rostock. Die Partie wurde noch turbulenter, als Mohammad Mandhi Asgari vom Rostocker FC in der 71. Minute die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl erhöhte Sidaty Ly in der 75. Minute auf 3:1. Güstrow kam durch Oliver Diehl in der 84. Minute zwar noch auf 3:2 heran, doch am Ende blieb es beim immens wichtigen Sieg für den Rostocker FC. ---