1. FC Neubrandenburg mit 8:0-Wahnsinnssieg, SV Warnemünde rettet sich

– Foto: Kim Müller

Der heutige Abschluss des 29. und vorletzten Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern hat den Dreikampf um den Titel dramatisch zugespitzt und gleichzeitig die endgültige Entscheidung im Tabellenkeller herbeigeführt. Mit hochemotionalen und extrem torreichen Begegnungen zeigten die Teams leidenschaftlichen Einsatz auf den Plätzen der Region. Während an der Spitze die Titelaspiranten im engen Gleichschritt marschieren, feierte ein Kellerkind den rettenden Klassenerhalt, wodurch der einzige Absteiger dieser Saison nun vorzeitig feststeht.

Gestern, 19:00 Uhr Güstrower SC 09 Güstrower SC FC Schönberg 95 FC Schönberg 3 3 Abpfiff Ein Drama erlebten die 295 Zuschauer in der Partie zwischen dem Güstrower SC 09 und dem FC Schönberg 95. Den Torreigen eröffneten die Gäste in der 16. Minute, als Nick Heymann den Treffer zur 0:1-Führung markierte. Danach schlug Dennis Godknecht mit einem Doppelpack zu, indem er zunächst in der 36. Minute auf 0:2 erhöhte und in der 41. Minute das Tor zum 0:3 nachlegte. Die Antwort der Heimmannschaft folgte jedoch prompt vor dem Halbzeitpfiff, als Marc Gehrt in der 43. Minute auf 1:3 verkürzte. Derselbe Spieler war es auch, der in der zweiten Halbzeit in der 74. Minute mit dem Treffer zum 2:3 den Anschluss herstellte. In der Nachspielzeit brach kollektiver Jubel aus, als Paul Fichelmann in der Minute 90.+2 den Ausgleich zum 3:3-Endstand erzielte.

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Vor 95 Zuschauern feierte der SV Pastow ein echtes Schützenfest gegen den Greifswalder FC II. Der Torreigen wurde in der 13. Minute durch Paul Ludwig Bohlmann eröffnet, der den Treffer zum 1:0 für die Gastgeber erzielte. Bereits in der 21. Minute erhöhte Max Krötsching auf 2:0. Noch vor dem Pausenpfiff schraubte Jan Rudlaff in der 35. Minute das Ergebnis auf 3:0 hoch. Nach dem Seitenwechsel ging das Toreschießen der Heimelf weiter, als Tim Fürstenau in der 50. Minute das Tor zum 4:0 markierte. In der 74. Minute trug sich auch Samuel Kammerer mit dem Treffer zum 5:0 in die Torschützenliste ein. Den Gästen aus Greifswald gelang durch Tom Voß in der 77. Minute immerhin der Ehrentreffer zum 5:1. Den Schlusspunkt setzte schließlich Sebastian Synwoldt in der Nachspielzeit, der in der Minute 90.+1 zum 6:1-Endstand traf. ---

Der Verfolger FC Mecklenburg Schwerin hielt dem enormen Druck im Titelrennen stand und feierte einen knappen, aber ungemein wichtigen Heimerfolg gegen den MSV Pampow. Die Hausherren erwischten einen perfekten Start, als John Arvid Lenkeit bereits in der 4. Minute den Treffer zur 1:0-Führung erzielte. Theo Stein baute den Vorsprung in der 25. Minute mit dem Tor zum 2:0 weiter aus. Die Gäste steckten jedoch keineswegs auf und kamen noch vor der Pause heran, als Philipp Haupt in der 38. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte. In der zweiten Halbzeit wurde es noch einmal hitzig, als Lucas Hube vom MSV Pampow in der 80. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl konnten die Gäste nicht mehr zurückschlagen. ---

Der Tabellenführer Malchower SV 90 ließ vor 242 Zuschauern gegen den FSV Bentwisch nichts anbrennen. Bereits in der 10. Minute stellte Luca Egon Frehse mit dem Treffer zum 1:0 die Weichen für die Hausherren auf Sieg. Niklas Kern erhöhte in der 19. Minute auf 2:0, ehe Mahdi Chachi in der 30. Minute das Tor zum 3:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Malchower die Führung weiter aus, als Kevin-Raik Gerullis in der 49. Minute zum 4:0 traf. In der 69. Minute trug sich erneut Luca Egon Frehse mit dem Treffer zum 5:0 in die Torschützenliste ein. Louis Müller schraubte den Spielstand in der 75. Minute sogar auf 6:0 hoch. Den Gästen blieb in der Schlussphase nur noch Ergebniskosmetik, als Erik Brauer in der 78. Minute das Tor zum 6:1-Endstand markierte.

– Foto: Malchower SV

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Großer Jubel und hochemotionale Szenen spielten sich vor 90 Zuschauern in der Partie zwischen dem SV Warnemünde und dem Penzliner SV ab. Die Hausherren zeigten eine fokussierte und leidenschaftliche Leistung, da für sie alles auf dem Spiel stand. Den Torreigen eröffnete Martin Ahrens in der 18. Minute mit dem Treffer zur 1:0-Führung für Warnemünde. Derselbe Spieler erhöhte in der 40. Minute auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, baute Lucas Schewe den Vorsprung mit dem Tor zum 3:0 weiter aus. Im zweiten Durchgang hielten die Gastgeber den Druck aufrecht, sodass Pepe Koessler in der 57. Minute das 4:0 erzielte. Nur eine Minute später, in der 58. Minute, legte Rafael Da Silva Cruz das Tor zum 5:0 nach. Den Gästen gelang kurz darauf lediglich noch Ergebniskosmetik, als Max Luca Ax in der 60. Minute zum 5:1-Endstand traf. Durch diesen immens wichtigen Heimsieg hat der SV Warnemünde mit nun 22 Punkten auf Platz 13 den Klassenerhalt endgültig aus eigener Kraft geschafft. Da es in dieser Saison nur einen einzigen Absteiger gibt, steht der Güstrower SC 09 mit seinen 17 Punkten dadurch bereits vorzeitig als Absteiger in die Landesliga fest.

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Vor 99 Zuschauern lieferte der 1. FC Neubrandenburg 04 eine beeindruckende Machtdemonstration beim FSV Kühlungsborn ab. Das erste Tor fiel bereits in der 3. Minute durch ein Eigentor von Serhat Ayata zum 0:1 für die Gäste. In der 10. Minute erhöhte Dennis Kühl auf 0:2. Nur wenig später, in der 18. Minute, markierte Daniel Nawotke per Foulelfmeter das Tor zum 0:3. Wout Abrahams baute den Vorsprung in der 39. Minute weiter auf 0:4 aus, ehe derselbe Spieler in der 45. Minute auch zum 0:5-Halbzeitstand traf. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Gäste kein Erbarmen. Cevin Rieger schraubte den Spielstand in der 63. Minute auf 0:6 hoch. In der Schlussphase machten die Neubrandenburger das Debakel für die Heimelf perfekt: Joel-Patrice Lisch erzielte in der 78. Minute das Tor zum 0:7, und in der 89. Minute setzte Philipp Sundt mit dem Treffer zum 0:8-Endstand den Schlusspunkt. ---