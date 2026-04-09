1. FC Neubrandenburg jagt spielfreien Tabellenführer Schwerin

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Nach einer Reihe von kräftezehrenden Nachholspielen hat die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern an diesem 21. Spieltag endlich wieder ihren regulären Ligaalltag zurück. Das Tabellenbild hat sich geglättet und verspricht nun den nächsten spannenden Spieltag im Kampf um die Krone: Da der unangefochtene Spitzenreiter 1. FC Mecklenburg Schwerin an diesem Wochenende spielfrei zusehen muss, wittert der ärgste Verfolger 1. FC Neubrandenburg 04 im Abendspiel gegen den MSV Pampow seine große Chance, den Rückstand an der Spitze empfindlich zu verkürzen. Am anderen Ende des Tableaus brennt derweil sprichwörtlich der Baum, denn die beiden abgeschlagenen Kellerkinder Rostocker FC und Güstrower SC 09 haben in der gesamten Rückrunde noch keinen einzigen Punkt geholt und stehen weiter unter großem Druck.

Morgen, 18:00 Uhr Rostocker FC Rostocker FC SV Pastow SV Pastow 18:00 PUSH

Der Tabellenvorletzte Rostocker FC empfängt den SV Pastow zu einem ungleichen Duell unter Flutlicht. Während die Rostocker nach einer punktlosen Rückserie tief im Abstiegssumpf stecken, reisen die Gäste mit dem Rückenwind von drei ungeschlagenen Partien an. Im Hinspiel bewiesen die Hausherren jedoch große Moral und drehten durch Sven Hecker zunächst einen Rückstand von Tony-Glen Siegmund, ehe Niklas Mönck den Pastowern am Ende noch das hart umkämpfte 2:2-Unentschieden rettete. ---

Morgen, 19:30 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch Penzliner SV Penzliner SV 19:30 PUSH

Der sechstplatzierte FSV Bentwisch sinnt gegen den Penzliner SV auf Revanche für die deutliche 2:5-Klatsche aus der Hinrunde. Damals dominierten die Penzliner den Spielverlauf durch William Tews und den doppelt treffenden Dennis Mayer, während die Bentwischer Hoffnungen durch Tore von Tim Hermann und Maximilian Voß im Keim erstickt wurden. Angesichts der jüngsten Niederlage des Tabellenzehnten aus Penzlin und dem knappen Heimsieg der Bentwischer gegen Güstrow dürften sich die Fans auf einen offenen Schlagabtausch freuen. ---

Morgen, 19:30 Uhr Malchower SV 90 Malchower SV Güstrower SC 09 Güstrower SC 19:30 PUSH

Für das Tabellenschlusslicht Güstrower SC 09 gleicht die Reise zum formstarken Malchower SV 90 einer sportlichen Herkulesaufgabe. Die Malchower blieben in ihren vier Rückrundenspielen ungeschlagen und zeigten bereits im ersten Aufeinandertreffen beim 6:0-Schützenfest ihre gnadenlose Überlegenheit. Damals machten unter anderem Matthis Buchholz, Philipp Möller und Niklas Kern den einseitigen Spielverlauf früh perfekt, weshalb die in der Rückrunde noch punktlosen Güstrower nun dringend ein Erfolgserlebnis benötigen. Abzuwarten bleibt, wie der Güstrower SC auf die Trainertrennung in dieser Woche reagieren wird. ---

Mit herausragenden vierzehn ungeschlagenen Spielen in Serie geht der 1. FC Neubrandenburg 04 als klarer Favorit in das Abendspiel gegen den MSV Pampow und will den Druck auf den Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin, der an diesem Wochenende spielfrei hat weiter erhöhen. Die abstiegsbedrohten Pampower haben sich zuletzt jedoch ein wenig stabilisiert und wittern nach dem wichtigen Sieg gegen Rostock ihre Chance auf eine Überraschung. Bereits im packenden Hinspiel biss sich der Favorit lange die Zähne an der gegnerischen Defensive aus, bis Daniel Nawotke den knappen 1:0-Auswärtssieg sicherstellte. ---

Am Samstagnachmittag empfängt der fünftplatzierte FSV Kühlungsborn den SV Warnemünde zum richtungsweisenden Aufeinandertreffen an der Küste. Die elftplatzierten Gäste reisen mit breiter Brust aus einem überzeugenden 4:1-Erfolg im Nachholspiel gegen Greifswald an und haben hervorragende Erinnerungen an die erste Begegnung. Im Hinspiel rissen sie die Partie in der Schlussphase entschlossen an sich und sicherten durch späte Treffer von Martin Ahrens sowie Lucas Schewe einen verdienten 2:0-Heimsieg. ---

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald II FC Schönberg 95 FC Schönberg 14:00 PUSH

Ein völlig offenes Duell im Tabellenmittelfeld liefern sich die mit 26 Punkten gleichauf liegenden Reservisten des Greifswalder FC und der FC Schönberg 95. Im Hinspiel boten beide Teams einen wahren Krimi, in dem Niclas Kersten Gleisner zunächst die Schönberger Führung durch den zweifachen Torschützen Marco Bode egalisierte, ehe Daniel Halke kurz vor dem Abpfiff doch noch den umjubelten 3:2-Siegtreffer für die Gäste besorgte. Da beide Mannschaften an den vergangenen Nachholspieltagen bittere Niederlagen einstecken mussten, haben beide auch etwas gutzumachen. ---

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen 15:00 PUSH