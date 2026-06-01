1. FC Neubrandenburg 04 II mit 9:1-Torfeuerwerk, SV Plate siegt klar

In der Landesliga Ost und in der Landesliga West war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Waren 09 – TSV 1860 Stralsund 1:6
Der TSV 1860 Stralsund feierte vor 60 Zuschauern einen deutlichen Auswärtssieg. Maxim Schonschadowski brachte die Gäste bereits in der 8. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte ein Eigentor in der 43. Minute auf 2:0.
Nach dem Seitenwechsel war erneut Maxim Schonschadowski zur Stelle und traf in der 56. sowie 64. Minute. Finn Kolberg baute die Führung in der 70. Minute auf 5:0 aus.
Mit seinem vierten Treffer des Tages erhöhte Maxim Schonschadowski in der 76. Minute sogar auf 6:0. Den Ehrentreffer für den SV Waren 09 erzielte Justin Lomot in der 88. Minute zum 1:6-Endstand.
TSV 1814 Friedland – Grimmener SV 2:0
Der TSV 1814 Friedland setzte sich vor 70 Zuschauern mit 2:0 gegen den Grimmener SV durch. Johannes Jandt brachte die Gastgeber in der 40. Minute per Foulelfmeter in Führung.
Nach dem Seitenwechsel sorgte Lasse Pittwehn in der 55. Minute mit dem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Friedland ließ anschließend nichts mehr anbrennen und sicherte sich den Heimsieg.
SV Blau-Weiß 50 Baabe – 1. FC Neubrandenburg 04 II 1:9
Vor 70 Zuschauern demonstrierte der 1. FC Neubrandenburg 04 II seine Offensivstärke eindrucksvoll. Denis Schmidt eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, ehe Jannes Natzius nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte.
Lucas Winning traf in der 38. und 45. Minute zum zwischenzeitlichen 4:0. Die Gastgeber kamen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:4-Anschlusstreffer.
Nach der Pause stellte Marces Roloff in der 48. Minute den alten Abstand wieder her. Denis Schmidt erhöhte in der 62. Minute auf 6:1. Weitere Treffer von Marces Roloff in der 78. Minute, Askhab Kukaev in der 84. Minute und Jannes Natzius in der 89. Minute sorgten für den deutlichen 9:1-Endstand.
Kickers JuS 2003 – VfL Bergen 94 1:2
Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Kimi Hartwig die Kickers JuS 2003 in der 77. Minute in Führung brachte.
Die Freude der Gastgeber währte jedoch nur kurz. Bereits in der 80. Minute gelang dem VfL Bergen 94 der Ausgleich. Vier Minuten später drehten die Gäste die Begegnung durch einen verwandelten Foulelfmeter zum 2:1-Endstand.
FSV Malchin – FC Rot-Weiß Wolgast 0:5
Der FC Rot-Weiß Wolgast feierte einen souveränen Auswärtssieg. Morice Theelke brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung.
Kurz vor der Pause erhöhte Steven Zok in der 45. Minute auf 2:0, ehe Jonas Banouas in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:0 folgen ließ. Nach dem Seitenwechsel traf Steven Zok in der 71. Minute erneut und schnürte mit seinem dritten Treffer in der 79. Minute einen Dreierpack zum 5:0-Endstand.
TSG Neustrelitz II – VFC Anklam 6:1
Der VFC Anklam erwischte den besseren Start und ging in der 11. Minute durch Maximilian Paul in Führung. Die Antwort der TSG Neustrelitz II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Dominik Teller glich bereits zwei Minuten später aus.
Dominik Teller brachte die Gastgeber in der 26. Minute erstmals in Führung. Nils Kaiser erhöhte in der 34. Minute auf 3:1. Nach der Pause baute die TSG ihren Vorsprung weiter aus.
Milan Uwe Schmidt traf in der 73. Minute zum 4:1, Adrian Stein legte nur eine Minute später das 5:1 nach. Den Schlusspunkt setzte Leo Intreß in der 83. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand.
SG Empor Richtenberg – SV Barth 1950 1:3
Der SV Barth 1950 nahm die drei Punkte aus Richtenberg mit. Eddie Klein brachte die Gäste bereits in der 17. Minute in Führung.
Kurz vor der Pause erhöhte Paul Philip Mindemann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0. Als Eddie Klein in der 77. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte, war die Vorentscheidung gefallen.
Lars Dosdall gelang in der 87. Minute zwar noch der Ehrentreffer für die SG Empor Richtenberg, am 3:1-Auswärtssieg des SV Barth 1950 änderte dies jedoch nichts mehr.
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FC Mecklenburg Schwerin II – Doberaner FC 0:2
Der Doberaner FC sicherte sich vor 55 Zuschauern einen Auswärtssieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war Felix Engert der entscheidende Mann auf dem Platz.
Felix Engert brachte die Gäste in der 56. Minute mit 1:0 in Führung. In der 79. Minute legte er seinen zweiten Treffer nach und machte damit den 2:0-Erfolg des Doberaner FC perfekt.
Sievershäger SV – SC Parchim 3:2
Die Zuschauer sahen eine spannende Partie mit einem dramatischen Ende. Paul Kuchel brachte den Sievershäger SV bereits in der 6. Minute in Führung. Ansgar Mrosek glich in der 29. Minute für den SC Parchim aus.
Kurz vor der Pause stellte Eric Müller in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:1 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel sorgte Hanno Weidenhöfer in der 59. Minute erneut für den Ausgleich.
Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Philipp Scheller in der zweiten Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten Treffer zum 3:2-Heimsieg.
Einheit Grevesmühlen – FC Anker Wismar II 1:3
Einheit Grevesmühlen erwischte vor 75 Zuschauern den besseren Start. Hannes Komoss brachte die Gastgeber in der 15. Minute mit 1:0 in Führung.
Kurz vor der Pause glich Alexander Mednow per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Die entscheidende Szene folgte in der 67. Minute, als Hannes Komoss die Gelb-Rote Karte sah und seine Mannschaft in Unterzahl geriet.
Der FC Anker Wismar II nutzte die Überzahl konsequent aus. Joey Schierbaum traf in der 70. Minute zum 2:1, Johannes Plawan erhöhte nur drei Minuten später auf 3:1 und besiegelte den Auswärtssieg.
FSV Testorf Upahl – SG Einheit Crivitz 0:1
In einer lange ausgeglichenen Begegnung entschied ein Treffer die Partie zugunsten der Gäste. Ricky Schwarck erzielte in der 58. Minute das Tor des Tages für die SG Einheit Crivitz.
Der FSV Testorf Upahl fand anschließend keine Antwort mehr, sodass die Gäste einen knappen, aber wichtigen 1:0-Auswärtssieg mitnahmen.
SpVgg Cambs-Leezen Traktor – SV Plate 0:5
Der SV Plate ließ von Beginn an keinen Zweifel an seinen Siegambitionen aufkommen. Lukas Nieklauson traf bereits in der 3. Minute zur frühen Führung.
Paul Hanitz erhöhte in der 38. Minute auf 2:0, ehe Hugo Brügmann kurz vor der Pause das 3:0 erzielte. Direkt nach Wiederbeginn traf Lukas Nieklauson in der 50. Minute zum zweiten Mal an diesem Tag.
Den Schlusspunkt setzte Hugo Brügmann mit seinem zweiten Treffer in der 63. Minute zum klaren 5:0-Auswärtssieg.
FSV Kritzmow 1973 – FSV Bentwisch II 1:3
Der FSV Bentwisch II legte vor 116 Zuschauern einen starken Auftritt hin. Tom Bruhs brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung und erhöhte in der 31. Minute auf 2:0.
Nur sechs Minuten später sorgte Kurt Hawich bereits für das 3:0. Die Gastgeber kamen erst in der Nachspielzeit noch zum Ehrentreffer, als Nico Arendt in der 91. Minute zum 1:3-Endstand traf.
TSG Gadebusch – SG 03 Ludwigslust/Grabow 4:2
Vor 240 Zuschauern entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel. Johannes Parbs brachte die TSG Gadebusch bereits in der 7. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten, denn Marc Thore Schulz glich nur drei Minuten später aus.
Direkt nach dem Seitenwechsel schlugen die Gastgeber doppelt zu. Felix Aßmann traf in der 46. Minute zum 2:1, ehe Johannes Parbs nur eine Minute später auf 3:1 erhöhte.
Mit seinem dritten Treffer des Tages sorgte Johannes Parbs in der 60. Minute für die Vorentscheidung. Johannes Gofskie verkürzte in der 83. Minute zwar noch auf 2:4, am Heimsieg der TSG Gadebusch änderte dies jedoch nichts mehr.
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