1. FC Nackenheim schafft direkten Wiederaufstieg

Der 1. FC Nackenheim um den spielenden Meister-Trainer Norman Loos (in der Mitte im schwarzen Trikot) hat den Wiederaufstieg in die A-Klasse geschafft (Foto aus früherer Partie gegen FC Inter Mainz). Das obligatorische Meister-Foto und die Feierlichkeiten folgen am letzten Spieltag. – Foto: Kristina Schäfer

MAINZ-BINGEN. Am vorletzten Spieltag steht die Meisterschaft in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost fest: Der 1. FC Nackenheim hat sich durch einen 3:1-Auswärtserfolg beim VfB Bodenheim II und unter Mithilfe der FSG Jugenheim/Partenheim, die die TSG Drais zuhause mit 3:2 bezwungen hat, den Platz an der Spitze und somit auch den direkten Wiederaufstieg gesichert.

„Wir wollten von Beginn an hellwach sein und die Weichen auf Sieg stellen, was uns gelungen ist. Nach den frühen Toren hatte man nie das Gefühl, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben können. Mit etwas mehr Intensität im Spiel hätte es sogar noch höher ausfallen können”, kommentierte Spvgg-Trainer Markus Heise, der nun sicher mit seinem Team ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt bestreiten wird. In Frage kommt aus der B-Klasse Mainz-Bingen West derzeit unter anderem noch der SV Ober-Olm II, sofern die erste Mannschaft in der A-Klasse den Klassenerhalt schafft. Andernfalls müsste die zweite Mannschaft in der kommenden Runde eine Klasse tiefer an den Start gehen. Hiervon würden SNK Bosnjak Mainz und die TSG Heidesheim profitieren, da der SV Ober-Olm II auf null Punkte gesetzt werden und somit neben dem FC Fortuna Mombach II als Absteiger feststehen würde. In diesem Szenario hätte SNK Bosnjak Mainz den Ligaverbleib sicher und die TSG Heidesheim würde auf den 14. Rang rutschen, der ein Entscheidungsspiel gegen die Spvgg. Selzen nach sich ziehen würde.

Tore: 0:1 Peter Mann (3., Kopfball), 0:2 Max Pillmeier (9.), 0:3 Eric Metten (35., per Kopf), 0:4 Steffen Schreiber (38.), 0:5 Marcel Ullmer (57.)

SG Undenheim/Schornsheim - FSV Saulheim II 4:5 (2:3)

FSV-Trainer Denis Scharffe sagte: „Ein Spiel für die Zuschauer. Neun Tore, Führungswechsel und Spannung bis zum Schluss. Aus unserer Sicht hätten wir es weniger spannend gestalten können. So aber ist das Beisammensitzen beim Saisonabschluss - wozu wir dankenswerterweise herzlich eingeladen worden waren - noch geselliger gewesen und hat gezeigt, was Fußball auch ausmacht.”

Tore: 1:0 Julius Laux (3.), 1:1 Fynn Jung (29.), 2:1 Till Fichtelberger (39.), 2:2 J. Laux (43.), 2:3 T. Fichtelberger (44.), 3:3 Johannes Koss (47.), 3:4 T. Fichtelberger (50.), 3:5 Luca de Filippo (52.), 4:5 Jannik Manz (56., FE), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Marcel Hoffmann (FSV Saulheim II) wegen der Verhinderung eines schnellen Einwurfes (75.)

TV 1817 Mainz II – FVgg. Mombach 3:3 (0:2)

„Wir sind personell geschwächt angereist, haben aber in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt und sind schnell in Führung gegangen. Kurz vor der Pause haben wir nach einer Ecke per Kopf erhöhen können. Zum Seitenwechsel haben wir zweimal verletzungsbedingt wechseln und rotieren müssen. Das hat am Anfang für Unordnung gesorgt und 1817 ist mit Druck aus der Kabine gekommen. Bis wir die Unordnung unter Kontrolle hatten, haben wir innerhalb weniger Minuten 2:3 zurückgelegen”, berichtete FVgg-Trainer Dominik Moser. Durch einen sehenswerten Abschluss unter die Latte nach einer Ecke hätten die 03er durch Simon Dietz den Ausgleich erzielt. Im weiteren Verlauf hätten sich beide Mannschaften noch einige Chancen erspielt. „Unser Torwart Dominik Käsmann hat hier mit zwei starken Paraden geglänzt. Wir hatten auch kein Glück mehr vor dem Tor und sind zweimal am Aluminium gescheitert”, Moser abschließend.

Tore: 0:1 Ludwig Schilling (5.), 0:2 Erik Konder (33., Kopfball), 1:2 Ramadan Jasharovski (49.), 2:2 Valon Osmani (50.), 3:2 Augest Bejko (55.), 3:3 Simon Dietz (62.)

VfB Bodenheim II – 1. FC Nackenheim 1:3 (0:0)

„Es war etwas kurios. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ein paar Jungs haben das Spiel in Jugenheim verfolgt und wir sind quasi auf der Couch Meister geworden”, erklärte Meister-Trainer Norman Loos die Umstände rund um ihr eigenes Spiel und die zeitlich versetzte Partie der TSG Drais. „Wir sind sehr froh, dass wir es jetzt geschafft haben und wieder für die A-Klasse planen können. Deswegen ist uns schon ein großer Stein vom Herzen gefallen. Die Bodenheimer haben uns wirklich alles abverlangt und wirklich ärgern wollen”, der spielende Coach weiter. Nach torloser erster Halbzeit mit leichten Vorteilen für den FC, der aber seine Chancen ausließ, hätten die Nackenheimer im zweiten Abschnitt schnell die Führung erzielen können. Die Bodenheimer hätten daraufhin die Schlagzahl erhöht und der FC habe in dieser Phase verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Folge: 1:1-Ausgleich. „Im Anschluss haben wir wieder konzentrierter und effektiver agiert. Im Großen und Ganzen haben wir verdient gewonnen und sind überglücklich”, Loos weiter, der alle drei Treffer seiner Mannschaft vorbereitete. Die Nackenheimer hätten natürlich gefeiert, aber die große Fete werde nach dem letzten Heimspiel zusammen mit der FSG Jugenheim/Partenheim, die für den FC Schützenhilfe leistete, steigen.

Tore: 0:1 Nikolaus Heckelsmüller (53.), 1:1 Lucas Assuncao Teixeira (66.), 1:2 Marc-Kevin Marx (76.), 1:3 Samuel Horozovic (90.)

FSG Jugenheim/Partenheim - TSG Drais 3:2 (2:2)

„Drais ist durch die sehr frühe Führung besser ins Spiel gekommen. Danach haben wir uns immer besser eingespielt und verdient das 1:1 gemacht. Auch nach dem erneuten Rückstand haben wir gut weitergespielt und vor der Halbzeit verdient den Ausgleich erzielt. In der zweiten Hälfte hat es weniger Chancen in den Strafräumen gegeben. Aber am Ende hatten wir ein paar Kontermöglichkeiten, wovon wir einen genutzt haben. Ein schöner Abschluss im letzten Heimspiel” fasste FSG-Trainer Manuel Helmlinger zusammen.

Tore: 0:1 Justus Becker (4., Kopfball), 1:1 Philip Krichten (28.), 1:2 Ben Wernet (33.), 2:2 Pierre Kegler (45., FE), 3:2 P. Krichten (88.)