1. FC Nackenheim macht halbes Dutzend voll FSV Saulheim II muss bis zum Ende zittern +++ TV 1817 Mainz II punktet dreifach +++ TSG Drais siegt in Ultimo +++ VfB Bodenheim II lässt FCL keine Chance +++ Spvgg. Selzen trotzt Spvgg. Essenheim Punkt ab +++ TSV Ebersheim gewinnt knapp +++ Remis im Kellerduell zwischen FVgg. Mombach und SG Rhein-Selz II +++ FC Inter Mainz macht es Primus schwer, unterliegt dennoch deutlich

Das Duell zwischen dem FC Inter Mainz (in Rot) und dem 1. FC Nackenheim (in Schwarz) bot nicht nur intensive Zweikämpfe, sondern auch viele Tore. – Foto: Kristina Schäfer

MAINZ-BINGEN. Am Sonntag wurden acht Partien in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost ausgetragen. Bleiben die Teams an der Tabellenspitze und am Ende des Klassements weiterhin so eng beisammen, ist bis zum Saisonfinale enorme Spannung geboten.

FSV Saulheim II – SG Jugenheim/Partenheim 4:2 (1:0) „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und haben nach dem Spiel in Essenheim die spielerisch richtige Reaktion gezeigt. Allerdings haben wir es versäumt, aus unseren herausgespielten Chancen Kapital zu schlagen, sodass ein Standard zur knappen Halbzeitführung herhalten musste. Nach der Pause haben zwei sehenswert verwandelte Freistöße – je einer auf beiden Seiten – dafür gesorgt, dass die Begegnung weiterhin offengeblieben ist. Mit dem Treffer zum 3:1 hätte das Spiel zu sein müssen, wir haben den Gegner jedoch noch einmal herankommen lassen. So ist es bis zum Ende – mit dem 4:2 in der letzten Minute – spannend geblieben”, berichtete FSV-Trainer Denis Scharffe.

Tore: 1:0 Mozamel Raufi (27., Kopfball), 2:0 Simon Schmitt (48., direkter Freistoß), 2:1 Taylor Louis Knewitz (52.), 3:1 Till Fichtelberger (82., per Kopf), 3:2 Manuel Helmlinger (84.), 4:2 Amir Abugameh (90.) So., 01.03.2026, 12:30 Uhr FSV Oppenheim Oppenheim II TV 1817 Mainz TV 1817 Mainz II 1 3 Abpfiff FSV Oppenheim II – TV 1817 Mainz II 1:3 (0:2) „Die Mannschaft hat von Anfang an gezeigt, dass sie die drei Punkte wollte. Am Schluss war der Sieg in einem fairen Spiel - auch in der Höhe - hochverdient”, fasste TV-Trainer Carlo D’Antonio kurz zusammen. Tore: 0:1 Emir Sahin (32.), 0:2 Leon Remmy (39.), 0:3 Augest Bejko (67.), 1:3 Tom Wonschik (76.) So., 01.03.2026, 14:30 Uhr TSG Drais Drais SG Undenheim / Schornsheim SG Undenheim 3 2 Abpfiff TSG Drais – SG Undenheim/Schornsheim 3:2 (2:0) TSG-Trainer Andreas Herget sagte: „Hart erkämpfter Sieg gegen einen Gegner, der uns - besonders kämpferisch - alles abverlangt hat. In der ersten Halbzeit haben wir es noch einigermaßen gut gemacht und unsere Chancen zur 2:0-Pausenführung genutzt. Nach dem Seitenwechsel ist unser Spiel fehlerhafter geworden und wir haben so zwei Tore zum verdienten Ausgleich gefangen. Erst in den letzten 15 Minuten haben wir es wieder geschafft, uns zu fangen und eine Reihe an Chancen herauszuspielen. Mit fast der letzten Aktion den Siegtreffer zu erzielen, ist natürlich etwas glücklich, andererseits hat man uns in der Schlussphase angemerkt, dass wir uns nicht mit dem Remis abfinden wollten. Spielerisch ist nach der langen Pause noch viel Luft nach oben, Einsatz und Moral haben gepasst.” Tore: 1:0 Tim Daniel (10.), 2:0 Justus Simon Becker (33.), 2:1 Timo Laux (51.), 2:2 Lukas Böhmer (65., Kopfball), 3:2 J. S. Becker (90.+1) So., 01.03.2026, 15:00 Uhr FC Lörzweiler Lörzweiler VfB Bodenheim Bodenheim II 0 5 Abpfiff FC Lörzweiler - VfB Bodenheim II 0:5 (0:3) „Ich bin sehr glücklich über den Sieg meiner Mannschaft, weil wir über das gesamte Spiel hinweg eine starke Leistung gezeigt haben und verdient die drei Punkte mit nach Hause genommen haben. Nach dem Unentschieden letzte Woche haben wir erst recht Charakter gezeigt, die Köpfe oben behalten und mit voller Überzeugung und maximalem Einsatz Vollgas gegeben”, so der neue VfB-Trainer Fabio Salamida. Tore: 0:1 Marcio Gomes Monteiro (10.), 0:2 Eigentor von Linus Nils Wischnack (21.), 0:3 Lucas Assuncao Teixeira (43.), 0:4, 0:5 Niclas Schenk (75., 83.)