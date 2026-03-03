1. FC Nackenheim macht halbes Dutzend voll

MAINZ-BINGEN. Am Sonntag wurden acht Partien in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost ausgetragen. Bleiben die Teams an der Tabellenspitze und am Ende des Klassements weiterhin so eng beisammen, ist bis zum Saisonfinale enorme Spannung geboten.
FSV Saulheim II – SG Jugenheim/Partenheim 4:2 (1:0)
„Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und haben nach dem Spiel in Essenheim die spielerisch richtige Reaktion gezeigt. Allerdings haben wir es versäumt, aus unseren herausgespielten Chancen Kapital zu schlagen, sodass ein Standard zur knappen Halbzeitführung herhalten musste. Nach der Pause haben zwei sehenswert verwandelte Freistöße – je einer auf beiden Seiten – dafür gesorgt, dass die Begegnung weiterhin offengeblieben ist. Mit dem Treffer zum 3:1 hätte das Spiel zu sein müssen, wir haben den Gegner jedoch noch einmal herankommen lassen. So ist es bis zum Ende – mit dem 4:2 in der letzten Minute – spannend geblieben”, berichtete FSV-Trainer Denis Scharffe.
Tore: 1:0 Mozamel Raufi (27., Kopfball), 2:0 Simon Schmitt (48., direkter Freistoß), 2:1 Taylor Louis Knewitz (52.), 3:1 Till Fichtelberger (82., per Kopf), 3:2 Manuel Helmlinger (84.), 4:2 Amir Abugameh (90.)
FSV Oppenheim II – TV 1817 Mainz II 1:3 (0:2)
„Die Mannschaft hat von Anfang an gezeigt, dass sie die drei Punkte wollte. Am Schluss war der Sieg in einem fairen Spiel - auch in der Höhe - hochverdient”, fasste TV-Trainer Carlo D’Antonio kurz zusammen.
Tore: 0:1 Emir Sahin (32.), 0:2 Leon Remmy (39.), 0:3 Augest Bejko (67.), 1:3 Tom Wonschik (76.)
TSG Drais – SG Undenheim/Schornsheim 3:2 (2:0)
TSG-Trainer Andreas Herget sagte: „Hart erkämpfter Sieg gegen einen Gegner, der uns - besonders kämpferisch - alles abverlangt hat. In der ersten Halbzeit haben wir es noch einigermaßen gut gemacht und unsere Chancen zur 2:0-Pausenführung genutzt. Nach dem Seitenwechsel ist unser Spiel fehlerhafter geworden und wir haben so zwei Tore zum verdienten Ausgleich gefangen. Erst in den letzten 15 Minuten haben wir es wieder geschafft, uns zu fangen und eine Reihe an Chancen herauszuspielen. Mit fast der letzten Aktion den Siegtreffer zu erzielen, ist natürlich etwas glücklich, andererseits hat man uns in der Schlussphase angemerkt, dass wir uns nicht mit dem Remis abfinden wollten. Spielerisch ist nach der langen Pause noch viel Luft nach oben, Einsatz und Moral haben gepasst.”
Tore: 1:0 Tim Daniel (10.), 2:0 Justus Simon Becker (33.), 2:1 Timo Laux (51.), 2:2 Lukas Böhmer (65., Kopfball), 3:2 J. S. Becker (90.+1)
FC Lörzweiler - VfB Bodenheim II 0:5 (0:3)
„Ich bin sehr glücklich über den Sieg meiner Mannschaft, weil wir über das gesamte Spiel hinweg eine starke Leistung gezeigt haben und verdient die drei Punkte mit nach Hause genommen haben. Nach dem Unentschieden letzte Woche haben wir erst recht Charakter gezeigt, die Köpfe oben behalten und mit voller Überzeugung und maximalem Einsatz Vollgas gegeben”, so der neue VfB-Trainer Fabio Salamida.
Tore: 0:1 Marcio Gomes Monteiro (10.), 0:2 Eigentor von Linus Nils Wischnack (21.), 0:3 Lucas Assuncao Teixeira (43.), 0:4, 0:5 Niclas Schenk (75., 83.)
Spvgg. Selzen – Spvgg. Essenheim 2:2 (0:1)
Die Spvgg. Selzen zeigte dem Spitzenteam aus Essenheim, dass nicht nur bei einem 0:2-Rückstand noch mit ihnen zu rechnen ist, sondern auch im Kampf um den Klassenerhalt. Durch den Punktgewinn machten die Selzer einen Platz gut und schoben sich auf den viertletzten Rang vor, wohingegen die Essenheimer den TSV Ebersheim und den FSV Saulheim II vorbeiziehen lassen mussten.
Tore: 0:1 Janis Heinze (4.), 0:2 Francesco Ielapi (49.), 1:2, 2:2 Aurel Körper (63., 86.)
TSV Mainz-Ebersheim – UDP Mainz 2:1 (1:1)
„Unterm Strich ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir haben beste Chancen ausgelassen und mussten dadurch bis zum Schluss um die drei Punkte zittern. UDP hat uns alles abverlangt und immer wieder mit langen Bällen für Gefahr gesorgt. Wir sind sehr glücklich, dass wir den Sieg über die Zeit gebracht haben und erfolgreich in die Rest-Rückrunde gestartet sind”, lautete das Fazit des TSV-Trainers Michel Liebscher-Winckler.
Tore: 1:0 Leonard Webel (9.), 1:1 Thorsten Brand (13.), 2:1 Marc Tröge (53.)
FVgg. Mombach – SG Rhein-Selz II 3:3 (2:2)
FVgg-Trainer Dominik Moser gab zu Protokoll: „Unsere Mannschaft hat den besseren Start erwischt und ist zunächst in Führung gegangen, haben jedoch nach zwei Stellungsfehlern innerhalb kurzer Zeit zwei Gegentreffer hinnehmen müssen, bei denen wir defensiv nicht gut ausgesehen haben. Kurz vor der Halbzeit ist es uns gelungen, den wichtigen Ausgleich zu erzielen.” Auch nach dem Seitenwechsel sei das Spiel unverändert gewesen: Beide Mannschaften hätten sich Chancen erspielt, sich aber weiterhin Fehler im Aufbau und in der Defensive geleistet. Die SG ging schließlich erneut mit 3:2 in Führung. „Durch taktische Wechsel und eine Umstellung der Formation haben wir jedoch unmittelbar reagieren und den Ausgleich erzielen können. Unterm Strich hat die Mannschaft keine gute Leistung gezeigt, dennoch geht das Unentschieden angesichts des Spielverlaufs in Ordnung”, Moser abschließend.
Tore: 1:0 Jan Buxmann (8.), 1:1 Giovanni Mancuso (12.), 1:2 Timo Knoob (17.), 2:2 Tonyo Fakas (43.), 2:3 Dennis Martin (64.), 3:3 J. Buxmann (80.)
FC Inter Mainz – 1. FC Nackenheim 2:6 (2:3)
„Es war das erwartet unangenehme Spiel. Wir sind zwar bereits nach einer Minute in Führung gegangen, haben aber in der Anfangsphase das 2:0 und 3:0 liegengelassen. Inter ist mit dem ersten Angriff zum Ausgleich gekommen”, sagte FC-Spielertrainer Norman Loos, der sein Team wieder in Front brachte. Allerdings egalisierten die Hausherren erneut durch eine Unachtsamkeit in der Nackenheimer Deckung. Generell sei Inter immer wieder nach Standards auf dem kleinen Platz gefährlich gewesen. „Kurz vor der Pause haben wir das 3:2 gemacht. In der zweiten Hälfte war es das gleiche Bild: sehr kampfbetont und viele zweite Bälle. Wir hatten aber den besseren Punch und neue Impulse vorne – gerade auch durch die Einwechslung von Louis Meyer, der einen lupenreinen Hattrick geschossen hat”, Loos weiter.
Tore: 0:1 Nikolaus Heckelsmüller (1.), 1:1 Nathan Nikuzwe Habyarimana (18.), 1:2 Norman Loos (25.), 2:2 N. N. Habyarimana (38.), 2:3 Pietro-Danilo Siragusa (42.), 2:4, 2:5, 2:6 Louis Meyer (69., 75., 84.)