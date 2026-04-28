1. FC Nackenheim im Torrausch

Der 1. FC Nackenheim (in den schwarzen Trikots) gewinnt das Duell gegen UDP Mainz zweistellig und ist auf dem besten Weg zur Meisterschaft (Bild aus früherer Partie gegen den FC Inter Mainz). – Foto: Kristina Schäfer

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurde der 26. Spieltag ausgetragen. Der 1. FC Nackenheim und die TSG Drais marschieren weiterhin in Richtung Meisterschaft respektive Relegation. Im Tabellenkeller wird es für die SG Rhein-Selz II, die Spvgg. Selzen und den FSV Oppenheim II ganz schwierig, den Klassenerhalt zu sichern.

FSV-Trainer Denis Scharffe sagte: „Ein am Ende ungefährdeter Sieg. Wir sind gut gestartet und haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore erzielt. Ein erfolgreiches Heimspiel, auch wenn wir es nicht geschafft haben, über die ganze Zeit unseren Fußball auf den Platz zu bringen.”

Sascha Berges, der sportliche Leiter der SG Rhein-Selz, berichtete: „Das Spiel war über die komplette Spielzeit sehr ausgeglichen. Wir haben defensiv absolut konsequent verteidigt und kaum Chancen zugelassen. Offensiv hätten wir mit mehr Konsequenz vor dem Tor auch mehr holen können. Alles in allem haben die Jungs alles reingeworfen und ein richtig gutes Spiel gemacht.”

„Ein unglaublich intensives Spiel – von der ersten bis zur letzten Minute! Zu Beginn hat man uns die Nervosität etwas angemerkt, was bei einem Topspiel absolut verständlich ist. Spätestens nach dem 0:1 waren wir aber hellwach und voll im Spiel. Besonders stark war, dass sich meine Mannschaft trotz des zweimaligen Rückstands zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat. Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft, an uns geglaubt und das Spiel am Ende verdient auf unsere Seite gezogen. Der entscheidende Faktor war unser Wille – der war am Ende stärker als der unseres Gegners. Genau das macht den Unterschied in solchen Spielen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung”, kommentierte VfB-Trainer Fabio Salamida.

FC Lörzweiler - TSG Drais 0:6 (0:2)

„Trotz des am Ende deutlichen Sieges war es - besonders in der ersten Halbzeit - nicht unsere beste Leistung. Vor der Pause hatten wir uns zu viele Unkonzentriertheiten mit Ball geleistet, um das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Die Führung ist in zehnminütiger Unterzahl gegen uns gefallen. Nach der Pause konnten wir viel besser das umsetzen, was wir uns schon vor dem Spiel vorgenommen hatten. Durch die Leistungssteigerung konnten wir das Ergebnis nach und nach ausbauen und so einen am Ende ungefährdeten Sieg feiern”, gab TSG-Trainer Andreas Herget zu Protokoll.

Tore: 0:1 Anas Tajouaout (15., per Kopf), 0:2 Simon Schärf (25.), 0:3 Justus Becker (65.), 0:4, 0:5 S. Schärf (66.; 75., FE), 0:6 Till Mairose (89., Kopfball), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für TSG Drais (13.)

FSG Jugenheim/Partenheim - TV 1817 Mainz II 4:3 (1:2)

FSG-Spielertrainer Manuel Helmlinger äußerte sich wie folgt: „Wir sind von Anfang an super im Spiel gewesen, haben uns viele Chancen herausgespielt, aber nur ein Tor in der ersten Halbzeit gemacht. Der Gegner ist nach zwei individuellen Fehlern in Führung gegangen, obwohl wir das Spiel im Griff hatten. In der zweiten Hälfte ist ein ausgeglichenes Spiel entstanden, in dem wir unsere Chancen besser nutzen und am Ende etwas glücklich gewinnen konnten.”

Tore: 1:0 Nico Weissmann (5.), 1:1 Kevin Jabreal (11., FE), 1:2 Ramadan Jasharovski (17.), 2:2 Yannick Goland (55.), 3:2 Luca Schramm (64.), 3:3 Augest Bejko (75.), 4:3 Alexander Ziegert (78.)

1. FC Nackenheim – UDP Mainz 10:2 (4:1)

„Wir konnten das Spiel direkt in unsere Bahnen lenken. UDP hat einen fragwürdigen Elfmeter bekommen und trotz des Ergebnisses versucht, mitzuspielen und sich Chancen herauszuspielen. Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser haben wir es in den Griff bekommen”, befand FC-Spielertrainer Norman Loos. Nach dem 4:1 zur Pause habe der FC weiter Feuer gegeben, wodurch die Hausherren zeitnah nachlegen konnten. UDP hat zwar erneut verkürzen können, doch mit dem 6:2 seien die Mainzer endgültig eingebrochen. „Wir haben das Ergebnis in die Höhe geschraubt, souverän gespielt und den Ball schön laufen lassen”, Loos abschließend.

Tore: 1:0 Louis Meyer (3.), 2:0 Nikolaus Heckelsmüller (5.), 3:0 Bastian Zimmermann (20., Kopfball), 3:1 Michele Fortunato (36., FE), 4:1 L. Meyer (37.), 5:1 Norman Loos (52.), 5:2 Marcio Filipe Do Nascimento Lopes (54., nach Freistoß), 6:2 Marvin Cardoso (63.), 7:2 Luis Hahner (69.), 8:2 Marius Hayn (73.), 9:2 M. Cardoso (85.), 10:2 Samuel Horozovic (89.)

FVgg. Mombach – TSV Mainz-Ebersheim 1:5 (0:2)

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwergetan, klare Torchancen zu erspielen, weil Mombach sehr kompakt verteidigt hat. In der zweiten Hälfte haben wir den Gegner mehr in die Breite ziehen können und es ist uns besser gelungen, Räume zu schaffen. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung”, fasste TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler zusammen.

Tore: 0:1 Henri Webel (8., direkter Freistoß), 0:2 Jonas Weygold (44., FE), 0:3 H. Webel (53.), 0:4 Niklas Kretschmer (63.), 0:5 H. Webel (70.), 1:5 Tonyo Fakas (78.)

FC Inter Mainz – FSV Oppenheim II 8:2 (5:0)

FC-Trainerin Beate Kiss teilte mit: „Nach einer langen Durststrecke war es endlich wieder ein sehenswertes Spiel von uns. Oppenheim war von Anfang an präsent und war die ersten zehn Minuten dominierend, aber bei ihnen hat der Abschluss gefehlt. So haben wir immer besser unser Spiel aufziehen und uns durchsetzen können. Beide Gegentore sind fahrlässig zugelassen worden. Bemerkenswert war Anton Steiner - er hat fünf Tore vorbereitet und eines selbst geschossen.”

Tore: 1:0 Luis Jonathan Gauzin Huerta (13.), 2:0 Martin Tomas Ubilla Pareja (26.), 3:0 Philipp Lutzenburg (30.), 4:0 Nathan Nikuzwe Habyarimana (34.), 5:0, 6:0 L. J. Gauzin Huerta (44., 58.), 7:0 Cristhian Angelo Calderon Cordova (67., sehenswerter Freistoß), 7:1 Jonas Buthmann (77.), 8:1 Anton Philipp Steiner (79.), 8:2 J. Buthmann (86.)