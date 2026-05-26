1. FC Nackenheim holt Meisterfeier nach

Der 1. FC Nackenheim hat am letzten Spieltag auch das obligatorische Meisterfoto nachholen können. – Foto: 1. FC Nackenheim

MAINZ-BINGEN. Als Vertreter der B-Klasse Mainz-Bingen Ost geht die TSG Drais in die Relegation um den Aufstieg in die A-Klasse. Dort treffen die Mainzer auf die Zweitvertretung des SV Alemannia Waldalgesheim. Der Meister 1. FC Nackenheim feierte zusammen mit der FSG Jugenheim/Partenheim den Saisonabschluss. Die Spvgg. Selzen kämpft im Entscheidungsspiel gegen die TSG Heidesheim um den Klassenerhalt.

FSV-Trainer Jonas Gill teilte mit, dass die Oppenheimer nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen hatten, um eine Mannschaft zu stellen. Die Partie wird mit 2:0 für die TSG Drais gewertet werden, die gegen die Zweitvertretung des SV Alemannia Waldalgesheim in die Relegation um den Aufstieg in die A-Klasse Mainz-Bingen geht.

FSV-Trainer Denis Scharffe berichtete: „15. Heimspielsieg im 15. Heimspiel - was für eine Bilanz! UDP hat in der ersten Halbzeit gut mitgespielt, aber mit längerer Spieldauer sind wir immer besser geworden und haben verdient gewonnen. Ein schöner Abschluss einer super Saison und meiner letzten als Trainer dieser geilen Truppe. Es war mir eine Ehre.”

1. FC Nackenheim – FSG Jugenheim/Partenheim 8:2 (5:2)

Meistertrainer Norman Loos kommentierte: „Es war brutal heiß und daher nicht das allerhöchste Tempo. Es ist um nichts mehr gegangen: Wir waren schon Meister und Jugenheim war bisschen dezimiert. Trotzdem war es ein sehr faires Spiel und beide Mannschaften haben nach Abpfiff zusammen gefeiert, weil die Jugenheimer uns letzte Woche quasi auf der Couch zum Meister gemacht haben.” Darauf sei im Anschluss an den lauen „Sommerkick” bei einer gemeinsamen Grillparty samt Freibier und –wein angestoßen worden. „Es war ein schöner Kantersieg zum Abschluss. Jetzt geht es in die wohlverdiente Sommerpause. Ich hoffe, dass wir die Euphorie des Aufstiegs und der Meisterschaft in die neue Saison mitnehmen und eine gute Rolle in der A-Klasse spielen können”, Loos weiter.

Tore: 0:1 Yannick Goland (4.), 1:1 Norman Loos (5., Distanzschuss), 2:1, 3:1 Louis Meyer (15., 17.), 4:1 Marc-Kevin Marx (25.), 4:2 Philip Krichten (28.), 5:2 Luca Hieronymus (45.), 6:2 Luis Hahner (49., direkter Freistoß), 7:2 L. Meyer (66.), 8:2 Marvin Saraiva Cardoso (72.)

SG Rhein-Selz II – VfB Bodenheim II 0:7 (0:4)

„Ein gelungenes letztes Punktspiel rundet unsere Saison perfekt ab. Auch am finalen Spieltag haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Ich bin mehr als zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Seit meinem Amtsantritt hat das Team eine enorme Entwicklung durchlaufen. Der Fortschritt war über die gesamte Zeit hinweg deutlich sichtbar und hat sich vor allem auf dem Platz gezeigt. Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft und blicke voller Vorfreude auf die kommende Saison. Jetzt wird erstmal gemeinsam der Abschluss gefeiert und anschließend haben sich alle eine wohlverdiente Pause verdient”, gab VfB-Trainer Fabio Salamida zu Protokoll.

Tore: 0:1 Lucas Assuncao Teixeira (13.), 0:2 Niclas Schenk (20.), 0:3 Matteo Kerz (39.), 0:4 Oskar Fuchs (45.), 0:5 Fabio Salamida (80.), 0:6 Johannes Dölschner (83.), 0:7 Simon Boenecke (88.)

FVgg. Mombach – Spvgg. Essenheim 1:3 (1:1)

„In der ersten Halbzeit war es ein zerfahrenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Der 1:1-Pausenstand war gerecht. In der zweiten Hälfte haben wir zwei, drei Änderungen vorgenommen, die zum Erfolg geführt haben. Am Ende war unser Sieg verdient”, fasste Spvgg-Trainer Michael Ebling kurz zusammen.

Bilder dieser Partie findet Ihr hier.

Tore: 1:0 Morten Michael Pohl (11.), 1:1 Simon Müßig (14.), 1:2 Tobias Lipp (62.), 1:3 Leon Nuber (90.)

FC Inter Mainz – TV 1817 Mainz II 8:3 (2:3)

„Es war ein unglaublich faires Spiel von beiden Mannschaften ohne Gemecker oder Einfordern von Karten auf und neben dem Platz. Wirklich ein tolles Abschluss-Spiel", lautete das Fazit der FC-Trainerin Beate Kiss. Die Partie hatte allerdings einen kuriosen Verlauf: Inter ging mit 2:0 in Front. Zur Pause stand es 3:2 für den TV und am Ende feierte der FC einen 8:3-Kantersieg.

Tore: 1:0, 2:0 Luis Jonathan Gauzin Huerta (6., 15.), 2:1 Aledin Ben Mansour (20.), 2:2 Augest Bejko (28.), 2:3 Ramadan Jasharovski (45.), 3:3 L. J. Gauzin Huerta (47.), 4:3 Cristhian Angelo Calderon Cordova (54.), 5:3 Philipp Lutzenburg (67.), 6:3 Ignacio Alcaide Agundez (81.), 7:3 Henry Yansel Perez Molerio (89.), 8:3 P. Lutzenburg (90.)

FC Lörzweiler - SG Undenheim/Schornsheim 4:2 (2:1)

„Für beide Mannschaften ist es zwar um nichts mehr gegangen - trotzdem haben wir die Saison positiv beenden wollen. Beide Teams sind zunächst im Passspiel fehlerbehaftet gewesen. Etwas überraschend ist die SG durch ein Traumtor von der Mittellinie zur Führung gekommen. Nach der Trinkpause sind wir besser ins Spiel gekommen und haben durch zwei Eckballtore das Spiel drehen können. Nach den beiden weiteren Toren von uns war das Spiel entschieden, sodass man zum Ende des Spiels die Abgänge verabschieden konnte”, resümierte FC-Trainer Stefan Zimmermann.

Tore: 0:1 Tobias Kerner (25.), 1:1, 2:1 Erik Maier (29., 32.), 3:1, 4:1 Christopher Bywater (48., 55.), 4:2 Timo Laux (77.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Julius Laux (SG Undenheim/Schornsheim) wegen einer Unsportlichkeit (88.)

Spvgg. Selzen – TSV Mainz-Ebersheim 3:6 (0:6)

„Zunächst einmal Glückwunsch an den 1. FC Nackenheim zur Meisterschaft und an die TSG Drais zum Erreichen der Relegation. Beide Teams haben sich die ersten beiden Plätze mit Konstanz über die gesamte Saison verdient und stehen am Ende der Saison zurecht oben. Unser Spiel gegen Selzen war ein Sommerkick bei tropischen Temperaturen. Wir haben mit dem Sieg den vierten Platz verteidigen können und sind stolz auf unsere gesamte Saison. Robert Beetz und Simeon Prasuhn haben noch ein letztes Mal das TSV-Trikot tragen und sich mit einem Sieg verabschieden können. Besonders gefallen hat mir die Freude der ganzen Mannschaft über die ersten beiden Tore von Finn Hau im Aktiven-Bereich. Das zeigt, wie eng wir als Team zusammenstehen. Dieser Zusammenhalt macht Mut und Lust auf die nächste Saison”, sagte TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler.

Tore: 0:1 Elias Matzon (12., Distanzschuss), 0:2 Mel Moeller (22.), 0:3, 0:4 Finn Hau (32., 34.), 0:5 Felix Hoppe (43., direkter Freistoß), 0:6 Lukas Erne (45.+4), 1:6 Marvin Scheibert (58.), 2:6, 3:6 Tobias Sum (74., 76.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Kevin Kästner (90.+1/Spvgg. Selzen)