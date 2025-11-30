1. FC Mühlhausen siegt deutlich, TSV Münchingen dreht mit 6:0 auf

Karlsruher SC II – FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:3

Der Karlsruher SC II startete früh mit einem glücklichen 1:0, als in der 6. Minute ein Eigentor von Magdalena Kraft die Gastgeberinnen in Führung brachte. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte übernahm Waldebene Stuttgart Ost nach der Pause zunehmend die Kontrolle: Annika Meßner glich in der 56. Minute aus, ehe Lisa Kröper das Spiel mit einem Doppelpack in der 60. und 71. Minute drehte. Zwar verkürzte Marie Buchleiter in der 90. Minute noch auf 2:3, doch der FSV verteidigte den Vorsprung bis zum Schluss.

Zeller FV – Hegauer FV 1:0

In einer intensiven und taktisch geprägten Begegnung war lange Geduld gefragt, ehe direkt nach der Halbzeit der entscheidende Treffer fiel: Jana Bahr sorgte in der 46. Minute für das 1:0. Der Hegauer FV drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch die Gastgeberinnen warfen sich in jeden Zweikampf und retteten den umkämpften Heimsieg über die Zeit.

TSV Neuenstein – TSV Tettnang 2:2

Beide Teams lieferten sich ein temporeiches und emotionales Duell. Tettnang ging in der 36. Minute durch Eva-Maria Netzer in Führung, doch Neuenstein kam nach der Pause mit voller Wucht zurück: Lorena Bürkle traf in der 63. Minute zum Ausgleich, Charlotte Giehl drehte das Spiel nur fünf Minuten später zum 2:1. Tettnang steckte aber nicht auf, und Alicia Serafini erzielte in der 73. Minute den 2:2-Ausgleich.

SV Gottenheim – SV Alberweiler 3:2

Gottenheim erwischte einen Traumstart und führte nach frühen Treffern von Vanessa Ziegler (12.) und Lena Bykowski (19.) schnell 2:0; Lena Dägele legte in der 37. Minute das 3:0 nach. Alberweiler zeigte im zweiten Durchgang Moral: Evelyn Grundl verkürzte in der 56. Minute, und Yvonne Fuchs traf in der 90.+3 nochmals zum 3:2, doch der SV Gottenheim brachte den Sieg über die Linie.

1. FC Mühlhausen – SV Hegnach 5:1

Mühlhausen dominierte von Beginn an: Luisa Wüst traf bereits in der 7. und 25. Minute und legte damit die Basis für einen starken Auftritt. Ein Eigentor von Tuana Sentürk brachte das 3:0 (56.), ehe Silvana Arcangioli per Foulelfmeter in der 63. Minute verkürzte. Doch Mühlhausen blieb klar überlegen: Luisa Wüst machte in der 77. Minute ihren Dreierpack perfekt, und Katarina Zawadzki besorgte in der 84. Minute den 5:1-Endstand.

FC Freiburg-St. Georgen – 1. FC Heidenheim 2:2

Eine ausgeglichene und spannende Partie: Heidenheim ging durch Josephine Wild in der 24. Minute in Führung, doch Freiburg antwortete schnell durch Maya Göttsching (31.). Nach dem Seitenwechsel drehte Christine Göring in der 54. Minute das Spiel zum 2:1, bevor Noemi Spieß in der 81. Minute für Heidenheim den 2:2-Endstand erzielte. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg.