Allgemeines
1. FC Mühlhausen siegt deutlich, TSV Münchingen dreht mit 6:0 auf

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Karlsruher SC II – FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:3
Der Karlsruher SC II startete früh mit einem glücklichen 1:0, als in der 6. Minute ein Eigentor von Magdalena Kraft die Gastgeberinnen in Führung brachte. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte übernahm Waldebene Stuttgart Ost nach der Pause zunehmend die Kontrolle: Annika Meßner glich in der 56. Minute aus, ehe Lisa Kröper das Spiel mit einem Doppelpack in der 60. und 71. Minute drehte. Zwar verkürzte Marie Buchleiter in der 90. Minute noch auf 2:3, doch der FSV verteidigte den Vorsprung bis zum Schluss.

Zeller FV – Hegauer FV 1:0
In einer intensiven und taktisch geprägten Begegnung war lange Geduld gefragt, ehe direkt nach der Halbzeit der entscheidende Treffer fiel: Jana Bahr sorgte in der 46. Minute für das 1:0. Der Hegauer FV drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch die Gastgeberinnen warfen sich in jeden Zweikampf und retteten den umkämpften Heimsieg über die Zeit.

TSV Neuenstein – TSV Tettnang 2:2
Beide Teams lieferten sich ein temporeiches und emotionales Duell. Tettnang ging in der 36. Minute durch Eva-Maria Netzer in Führung, doch Neuenstein kam nach der Pause mit voller Wucht zurück: Lorena Bürkle traf in der 63. Minute zum Ausgleich, Charlotte Giehl drehte das Spiel nur fünf Minuten später zum 2:1. Tettnang steckte aber nicht auf, und Alicia Serafini erzielte in der 73. Minute den 2:2-Ausgleich.

SV Gottenheim – SV Alberweiler 3:2
Gottenheim erwischte einen Traumstart und führte nach frühen Treffern von Vanessa Ziegler (12.) und Lena Bykowski (19.) schnell 2:0; Lena Dägele legte in der 37. Minute das 3:0 nach. Alberweiler zeigte im zweiten Durchgang Moral: Evelyn Grundl verkürzte in der 56. Minute, und Yvonne Fuchs traf in der 90.+3 nochmals zum 3:2, doch der SV Gottenheim brachte den Sieg über die Linie.

1. FC Mühlhausen – SV Hegnach 5:1
Mühlhausen dominierte von Beginn an: Luisa Wüst traf bereits in der 7. und 25. Minute und legte damit die Basis für einen starken Auftritt. Ein Eigentor von Tuana Sentürk brachte das 3:0 (56.), ehe Silvana Arcangioli per Foulelfmeter in der 63. Minute verkürzte. Doch Mühlhausen blieb klar überlegen: Luisa Wüst machte in der 77. Minute ihren Dreierpack perfekt, und Katarina Zawadzki besorgte in der 84. Minute den 5:1-Endstand.

FC Freiburg-St. Georgen – 1. FC Heidenheim 2:2
Eine ausgeglichene und spannende Partie: Heidenheim ging durch Josephine Wild in der 24. Minute in Führung, doch Freiburg antwortete schnell durch Maya Göttsching (31.). Nach dem Seitenwechsel drehte Christine Göring in der 54. Minute das Spiel zum 2:1, bevor Noemi Spieß in der 81. Minute für Heidenheim den 2:2-Endstand erzielte. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg.

Frauen-Verbandsliga Württemberg

SG Altheim – SV Jungingen
Das Spiel wurde abgesagt.

VfB Stuttgart II – TSV Frommern 3:1
Im Duell zwischen dem VfB Stuttgart II und dem TSV Frommern entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem die Gäste zunächst durch Vanessa Deisling in der 17. Minute in Führung gingen. Stuttgart blieb jedoch geduldig und glich kurz vor der Pause durch Celine Philipp (45.) aus. Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, schlugen die Gastgeberinnen zu: Sophie Bayer drehte das Spiel in der 90. Minute, und nur Momente später erhöhte Lavinia Haas in der 90.+2 auf 3:1 – ein kraftvoller Schlussakkord eines umkämpften Matches.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – TV Jebenhausen 1:0
Die Gastgeberinnen zeigten eine disziplinierte Defensivleistung und warteten geduldig auf ihre Chance. Diese kam spät, aber sie kam: In der 81. Minute erzielte Malou Raynoschek den entscheidenden Treffer und belohnte die SGM für ihren hohen Einsatz. Jebenhausen versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, blieb jedoch ohne Durchschlagskraft.

TV Derendingen – SV Eutingen 1:3
Nach einer ersten halben Stunde, in der Derendingen durch einen Treffer (30.) in Führung ging, drehte Eutingen die Partie im zweiten Durchgang eindrucksvoll. Dana Thumm glich in der 58. Minute aus, ehe Isabella Hartig in der 73. Minute das Spiel zugunsten der Gäste kippte. Lene Berner setzte in der 89. Minute mit dem 1:3 den Schlusspunkt in einer Begegnung, die Eutingen dank einer starken zweiten Hälfte für sich entschied.

VfL Sindelfingen Ladies – SV Musbach 4:0
Die Sindelfingerinnen ließen keinerlei Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Sophie Köhler brachte ihr Team in der 31. und 50. Minute mit einem Doppelpack in eine komfortable Position, bevor Christina Kourtoglou (85.) und Leona Fischer (90.+1) den auch in der Höhe 4:0-Sieg perfekt machten. Musbach kämpfte tapfer, konnte der Offensivpower des VfL jedoch wenig entgegensetzen.

TSV Münchingen – 1. FC Donzdorf 6:0
Lara Zeitler eröffnete den Torreigen in der 14. Minute, gefolgt von Lara Langanke (28.) und Letizia Steil (31.), die für eine klare Pausenführung sorgten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Münchingen druckvoll: Lucija Marinic erhöhte mit Treffern in der 58. und 70. Minute, bevor Jolina Kemmner in der 90. Minute den 6:0-Endstand besiegelte. Eine überzeugende Vorstellung des TSV, der Donzdorf kaum Raum zur Entfaltung ließ.

