1. FC Monheim zeigt sich in Torlaune und guter Frühform

Nach dem Seitenwechsel hätte der umtriebige Pablo Ramm eigentlich auf 4:0 stellen müssen, prügelte den Ball allerdings aus elf Metern und nach Vorlage von Noubissi Noukumo über die Querstange (46.). Das fällige Tor erzielte somit Hirsch rund 20 Minuten später. Isaac Kang hielt den Ball an der Mittellinie und setzte den Schützen per Lupfer ein. Hirsch zog am Strafraum angekommen nach innen, setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und netzte in die rechte Ecke (68.). Fast hätte sich das Duo samt der Zwischenstation Noubissi Noukumo wenig später für einen zweiten Treffer gefunden, Hirsch scheiterte jedoch aus spitzem Winkel am Frechener Schlussmann (75.).

Den Schlusspunkt setzte Kang, der Nutznießer eines Frechener Fehlpasses vor dem eigenen Tor war. Der 28-Jährige wurde daraufhin nicht angegriffen, legte sich den Ball in 18 Metern Torentfernung zurecht und schlenzte ihn ins rechte Eck (79.). Allein eine kurze Phase nach der vergebenen Chance nach Wiederanpfiff bemängelte Übungsleiter Ruess nach Spielende. „Wir freuen uns, dass es bald losgeht“, gab er an. Zuvor testet der FCM am Mittwoch (19.30 Uhr, Rheinstadion) gegen Bergfried Leverkusen aus der Bezirksliga.