1. FC Monheim zeigt sich in Torlaune und guter Frühform

Oberligist 1. FC Monheim (FCM) zeigt sich im letzten Härtetest vor dem Pflichtspielauftakt bereits in bestechender Frühform. Bevor in sechs Tagen mit dem Spiel beim VfL Jüchen-Garzweiler die erste Runde des Niederrheinpokals auf die Monheimer wartet, schlug die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess am Samstag im Heimspiel den Mittelrheinligisten SpVg Frechen 20 – und damit ein Team eigentlich auf Augenhöhe – in durchaus beeindruckender Form mit 5:0 (3:0). Dementsprechend sieht der Coach sein Team größtenteils bereit für die anstehenden Aufgaben in Meisterschaft und Pokal. Dass das Losglück für die Ausscheidungsduelle gleich einen Oberligisten vorsah, nötigt ihm einzig ein Schulterzucken ab.
Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hatte aufgrund der hohen Dichte an namhaften Profiklubs das Verfahren der Auslosung verändert. Weil etwa Fortuna Düsseldorf, Titelverteidiger MSV Duisburg oder Rot-Weiß Oberhausen vertreten sind, sollten auch die Vereine aus der Oberliga die Möglichkeit auf das große Los erhalten. Und so wanderten die Kugeln mit den Oberligisten aus dem Profitopf zu den Amateuren. Ersterer war gleichwohl schnell leer, sodass der FCM, nicht wie vor der Anpassung wahrscheinlich, einen Gegner aus der Bezirksliga fordert, sondern gleich vor einer schweren Aufgabe steht. „Wir sind direkt gefordert“, sagte Ruess nach dem Testspielsieg am Samstag. Und diesem Umstand kann er gewiss eine positive Note abgewinnen. Schließlich gebe es anhand des Ergebnisses keine „Augenwischerei“ bezüglich des Ligastarts.
Sicher wissen, wo seine Elf stünde, könne Ruess erst nach den 90 Minuten in Jüchen-Garzweiler. Recht sicher scheint dennoch, dass sich der Kader des FCM in einer guten Frühform befindet. Denn das Endergebnis des Aufeinandertreffens mit Frechen war keineswegs ein Zufall oder gar glücklich. Die Monheimer diktierten das Geschehen auf dem Rasen über die gesamte Spielzeit hinweg und ließen keine gefährliche Tormöglichkeit des Gegners zu. Im Gegensatz dazu stand eine Spielfreude, die die Hausherren verkörperten, die zwar nicht immer Früchte trug, sehr wohl aber auf eine deutlich ruhigere Saison hoffen lässt, als es die vergangene war.
Der Auftritt der in weinrot agierenden Gastgeber nahm schnell Gestalt an. Nach rund zehn Minuten wurde Johann Noubissi Noukumo auf der rechten Seite von zwei Gegenspielern in die Zange genommen. Den fälligen Freistoß brachte der über die gesamte Dauer sehr auffällige David Oliveira an die Fünfmeterlinie des Strafraums, wo Tom Meurer ohne Mühe zur Führung verwandelte. In den Folgeminuten drängte der FCM weiter, wurde jedoch nicht gefährlich. Der erste – und letztlich auch einzige – Abschluss der Gäste, den Schlussmann Luca Fenzl halten musste, kam nach einer Direktabnahme aus 18 Metern zustande. Der Schuss hatte jedoch zu wenig Wucht.
Stattdessen erhielten die Monheimer einen neuerlichen ruhenden Ball nach Foul an Mohamed El Mouhouti. Zentral leicht links versetzt hatte sich Phil Spillmann die Kugel zurechtgelegt – zu Recht. Der 31-Jährige versenkte den Ball trotz der Fingerspitzen des Keepers im linken Winkel (25.). Das Mittel, über Standardsituationen zum Erfolg zu kommen, besaß vor der Partie einen hohen Stellenwert. Immerhin kann eine ausgebildete Stärke in diesem Bereich, eine tragende Rolle während einer Spielzeit einnehmen. „Auf diese Weise kann man Spielen eine andere Richtung geben“, betonte Ruess erfreut. Seine Auswahl war mit den beiden Treffern allerdings noch nicht zufrieden: Tom Hirsch machte das Spielgerät zentral fest, drehte sich auf und gab durch die Gasse auf den rechts startenden Noubissi Noukumo, der mithilfe des Innenpfostens in die lange Ecke verwandelte (45.).
Nach dem Seitenwechsel hätte der umtriebige Pablo Ramm eigentlich auf 4:0 stellen müssen, prügelte den Ball allerdings aus elf Metern und nach Vorlage von Noubissi Noukumo über die Querstange (46.). Das fällige Tor erzielte somit Hirsch rund 20 Minuten später. Isaac Kang hielt den Ball an der Mittellinie und setzte den Schützen per Lupfer ein. Hirsch zog am Strafraum angekommen nach innen, setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und netzte in die rechte Ecke (68.). Fast hätte sich das Duo samt der Zwischenstation Noubissi Noukumo wenig später für einen zweiten Treffer gefunden, Hirsch scheiterte jedoch aus spitzem Winkel am Frechener Schlussmann (75.).
Den Schlusspunkt setzte Kang, der Nutznießer eines Frechener Fehlpasses vor dem eigenen Tor war. Der 28-Jährige wurde daraufhin nicht angegriffen, legte sich den Ball in 18 Metern Torentfernung zurecht und schlenzte ihn ins rechte Eck (79.). Allein eine kurze Phase nach der vergebenen Chance nach Wiederanpfiff bemängelte Übungsleiter Ruess nach Spielende. „Wir freuen uns, dass es bald losgeht“, gab er an. Zuvor testet der FCM am Mittwoch (19.30 Uhr, Rheinstadion) gegen Bergfried Leverkusen aus der Bezirksliga.