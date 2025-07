1. FC Monheim zeigt Mentalität in Ennepetal

Beim Westfalenligisten TuS Ennepetal hat der 1. FC Monheim in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga erneut seine Resilienz bewiesen, die ihn schon in der vergangenen Spielzeit ausgezeichnet hat: Nach einem 0:2-Rückstand in der zweiten Halbzeit kamen die Gäste noch zu einem 2:2 und hätten nach Darstellung ihres Trainers Dennis Ruess auch durchaus als Sieger die Heimreise antreten können.

Mit einem sehr kleinen Kader waren die Monheimer nach Ennepetal gefahren: Da nur vier Feldspieler auf der Bank saßen, schrieb Ruess auch seinen Assistenten Eray Bastas auf den Spielberichtsbogen – für den äußersten Notfall, der dann nicht eintrat. Unter den Einwechselspielern war auch Jihyeong Seo aus der Kreisliga-Reserve, er wirkte die letzten rund 15 Minuten mit. Auf der Rückfahrt setzte Ruess ihn in Richrath ab, wo der dortige TuSpo ein Vorbereitungsturnier austrug und im Finale gegen die FCM-Reserve stand. Seo spielte dann da noch mit, konnte aber die 1:3-Niederlage gegen den Bezirksligisten nicht verhindern.

In Ennepetal hatte es zuvor eine recht ausgeglichene erste Halbzeit gegeben. „Wir hatten in den Anfangsminuten zwei gute Situationen über Leonard Bajraktari, dessen starke Flanke zur Ecke geklärt wurde, und von Tim Klefisch, dessen Schuss geblockt wurde“, berichtete Ruess. „Auf der anderen Seite haben wir auch nur ein, zwei Sachen zugelassen, vor allem durch Fehler im eigenen Aufbau“, monierte Ruess und illustrierte eine Szene am Beispiel seines Torwarts Luca Fenzl: „Er spielt da so einen halben Ball, und dann kann der Gegner dazwischen spritzen. Luca bügelt den Fehler dann selber auf Kosten einer Ecke aus, die wir auch gut verteidigen.“ Insgesamt fand der FCM-Chefcoach zur ersten Halbzeit: „Wir hatten gute Momente in der Positionierung und Bewegung und haben versucht, sehr strukturiert unterwegs zu sein. Brandgefährliches war zwar nicht dabei, der Gegner hat aber auch keine maximale Gefahr ausgestrahlt.“

Das allerdings habe sich nach der Pause „leider verändert“, musste Ruess gestehen, der einen Doppelpack von Ennepetals Duje Goles (50. und 56. Minute) zur 2:0-Führung der Gastgeber erlebt hatte. „Beim ersten Gegentor pressen wir mit dem ganzen Zentrum hoch – wenn du da nicht den Ball gewinnst, musst du foulen“, bemängelte der Trainer, der in der Pause den Torhüter gewechselt hatte, und ergänzte: „So sind wir in Unordnung, der Stürmer nimmt den Ball dann auch richtig gut – da kann Leon Feher nichts halten.“ Vor dem 0:2 bekam der FCM einen langen Abschlag nicht unter Kontrolle, Goles befand sich so plötzlich im Eins-gegen-Eins mit Feher und erhöhte. „Da habe ich schon sparsam geschaut“, merkte Ruess an.

Monheim kommt zurück

Die Reaktion seines Teams aber gefiel ihm: Nach einem Vortrag über außen von Tim Galleski auf Bajraktari fand dessen Flanke im Strafraum Zissis Alexandris, dessen Schuss Ennepetals Keeper noch hielt, dann aber machtlos gegen Klefischs „Schnibbler“ aus zwölf Metern war – nur drei Minuten nach dem 0:2 hatten die Monheimer den Anschluss wieder hergestellt. Ruess wechselte Isa Özel für Alexandris ein, der dann zwei Chancen ausließ zum schon früher möglichen 2:2, das auch durch einen Elfmeter hätte fallen können: „Bei einer Ecke köpft Klefisch, und ein Spieler wehrt den Ball auf der Linie mit der Hand ab“, berichtete Ruess.

Das hatte der Schiedsrichter offenbar übersehen, doch auch so kam der FCM noch zum Remis: Özel zog im Strafraum am gegnerischen Keeper vorbei und traf aus spitzem Winkel (76.). „Danach haben wir noch einen Top-Abschluss von Bajraktari, Özel hatte auch noch einen. Die Mannschaft hätte sich auch voll belohnen können“, fand Ruess, der aber auch so lobte: „Das war eine gute Mentalität. Die Spieler hätten auch sagen können: Es ist heiß, wir haben einen schmalen Kader und schwere Beine, bei einem 0:2 nach 56 Minuten soll das Spiel bloß schnell vorbei sein. Aber sie haben noch ein Ergebnis für sich erzielt. Das ist gut.“ Weiter geht es mit den Testspielen daheim: Am nächsten Samstag kommt der FC Hennef (16 Uhr), am Mittwoch darauf der SV Bergfried Leverkusen (19.30 Uhr).