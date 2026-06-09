1. FC Monheim: „Wir wussten, dass keiner für uns spielen würde“ Der 1. FC Monheim sichert sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen Ratingen 04/19 den Klassenerhalt der Oberliga. Auf Schützenhilfe brauchte das Team von Trainer Dennis Ruess nicht hoffen – und bekam sie auch nicht. Die eigenen Tugenden aber halfen. von Georg Amend · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Monheim läuft auch in der neuen Saison in der Oberliga auf. – Foto: Marcel Eichholz

Nach dem finalen Schlusspfiff dieser Oberliga-Saison brach der Jubel beim 1. FC Monheim aus, auch Torwart Luca Fenzl feierte den 2:0 (2:0)-Sieg über den Tabellenzweiten Ratingen 04/19, der seinem Team den Klassenerhalt brachte. Der Keeper war gegen seinen Ex-Verein mehrmals in höchster Not zur Stelle gewesen und hatte die Treffer verhindert, die Ratingen im Fernduell mit dem VfB 03 Hilden, der beim SC St. Tönis 1:1 spielte, zum Aufstieg in die Regionalliga brauchte.

Die Ausgangslage der Gäste im Monheimer Rheinstadion durfte dem FCM auch völlig egal, Geschenke gab es aufgrund der eigenen Situation nicht zu verteilen. Da auch Union Frintrop, das den direkten Vergleich gegen Monheim gewonnen hatte, sein Heimspiel gegen Dingden siegreich gestaltete (3:0), und auch der FC Büderich gegen die Sportfreunde Baumberg (3:1) ebenso gewann wie der 1. FC Kleve beim VfB Homberg (2:1), hätte schon ein Remis gegen Ratingen den Abstieg des FCM bedeutet. Aber Fenzl und seine Vorderleute hielten Stand, warfen sich vor allem in der zweiten Halbzeit in jeden Versuch des Titelkandidaten, und nahmen ihm wie schon beim 3:3 im Hinspiel wertvolle Punkte für beide Teams ab. „Es gibt nur einen, auf den wir uns verlassen können“ So atmete auch Dennis Ruess am Ende durch. „Uns war klar, dass alle anderen nicht für uns spielen würden und wir uns selber helfen müssen“, sagte der FCM-Chefcoach. „Ich habe den Jungs schon vor Wochen gesagt, dass es nur einen gibt, auf den wir uns verlassen können, und das sind wir selber. Wir wussten, dass wir keine Schützenhilfe erwarten können und wollten es selber machen – und das haben wir geschafft.“