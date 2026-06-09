1. FC Monheim: „Wir wussten, dass keiner für uns spielen würde“

Nach dem finalen Schlusspfiff dieser Oberliga-Saison brach der Jubel beim 1. FC Monheim aus, auch Torwart Luca Fenzl feierte den 2:0 (2:0)-Sieg über den Tabellenzweiten Ratingen 04/19, der seinem Team den Klassenerhalt brachte. Der Keeper war gegen seinen Ex-Verein mehrmals in höchster Not zur Stelle gewesen und hatte die Treffer verhindert, die Ratingen im Fernduell mit dem VfB 03 Hilden, der beim SC St. Tönis 1:1 spielte, zum Aufstieg in die Regionalliga brauchte.
Die Ausgangslage der Gäste im Monheimer Rheinstadion durfte dem FCM auch völlig egal, Geschenke gab es aufgrund der eigenen Situation nicht zu verteilen. Da auch Union Frintrop, das den direkten Vergleich gegen Monheim gewonnen hatte, sein Heimspiel gegen Dingden siegreich gestaltete (3:0), und auch der FC Büderich gegen die Sportfreunde Baumberg (3:1) ebenso gewann wie der 1. FC Kleve beim VfB Homberg (2:1), hätte schon ein Remis gegen Ratingen den Abstieg des FCM bedeutet. Aber Fenzl und seine Vorderleute hielten Stand, warfen sich vor allem in der zweiten Halbzeit in jeden Versuch des Titelkandidaten, und nahmen ihm wie schon beim 3:3 im Hinspiel wertvolle Punkte für beide Teams ab.
So atmete auch Dennis Ruess am Ende durch. „Uns war klar, dass alle anderen nicht für uns spielen würden und wir uns selber helfen müssen“, sagte der FCM-Chefcoach. „Ich habe den Jungs schon vor Wochen gesagt, dass es nur einen gibt, auf den wir uns verlassen können, und das sind wir selber. Wir wussten, dass wir keine Schützenhilfe erwarten können und wollten es selber machen – und das haben wir geschafft.“
Durch ein Kopfball-Eigentor von 04/19-Kapitän Gianluca Silberbach kam der FCM nach rund einer halben Stunde zum wichtigen 1:0, das die Gäste nachhaltig aus der Bahn warf. Das 2:0 durch Emin Safikhanov, der Ratingens Torwart Marvin Gomoluch aus spitzem Winkel tunnelte, sorgte nur fünf Minuten später noch mehr für Monheimer Sicherheit und Ratinger Verzweiflung. „Dass man gegen eine solche Mannschaft auch ein bisschen Glück braucht, war klar, aber das haben wir uns auch erarbeitet“, fand Ruess und trauerte ein wenig den Großchancen von Isaac Kang und Kameron Blaise kurz nach der Pause nach, die das Ergebnis noch deutlicher hätten machen können.
Aber auch so konnte der FCM-Chefcoach mit Blick auf das Titel-Fernduell konstatieren: „Ratingen ist meiner Meinung nach individuell besser besetzt als Hilden, das aber eine massive Intensität hat, wie wir in der Woche zuvor erleben mussten. Da haben wir bis zum Hildener Siegtreffer in der Nachspielzeit extrem gut dagegengehalten, und es war klar, dass wir gegen Ratingen Chancen haben, wenn wir diese Intensität wieder gehen.“ Und weil er das tat, durfte der FCM nach dem finalen Schlusspfiff der Saison jubeln.