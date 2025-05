1. FC Monheim vertagt die Entscheidung

Durch eine Vollsperrung auf der Autobahn 52 war die Anreise zum Uhlenkrugstadion nach Essen nicht ganz so einfach, und auch die Oberliga-Partie des 1. FC Monheim bei ETB Schwarz-Weiß war nicht frei von Hindernissen. Zunächst gingen die Gäste in Führung und erwiesen sich als der mögliche Stolperstein für den im Meisterrennen befindlichen Gastgeber, der aber noch vor der Pause die Partie drehte und sie letztlich 3:1 (2:1) gewann. Bei einem Sieg hätte der FCM den Klassenerhalt so gut wie sicher gehabt.

Die ersten Gelegenheiten der Partie hatte der ETB, die Monheimer mussten nach viereinhalb Minuten gleich mehrfach Abschlüsse im Strafraum blocken, hielten so aber erfolgreich die Null – um dann selber zuzuschlagen mit ihrer ersten Aktion: Assani Lukimya spielte einen Freistoß vom eigenen Strafraum lang nach vorne, Merveil Tekadiomona verlängerte per Kopf auf Aleksandar Bojkovski – der ging durch bis zur Grundlinie und legte zurück auf Talha Demir, der links unten einschoss zum 1:0 des FCM (11. Minute).

Der FCM-Keeper verhinderte danach mit zwei Monsterparaden einen höheren Rückstand: Erst lenkte er den Ball nach dem Schuss von Niko Bosnjak aus acht Metern noch an den Pfosten und begrub das Spielgerät dann unter sich (31.), dann hielt er stark gegen Yildiz‘ direkten Drehschuss (34.). Doch als Monheims Innenverteidiger Kaan Karaduman einen eigentlich harmlosen Ball in den Strafraum trotz besserer Position passieren ließ, war er machtlos gegen Sanken Vrebac, der ihn aus fünf Metern zum 2:1 des ETB überwand (44.).

Damit spitzte das Team von Trainer Dennis Ruess die Duelle oben wie unten in der Tabelle zu, der FCM hatte zu diesem Zeitpunkt sechs Zähler Vorsprung auf die Sportfreunde Niederwenigern auf dem ersten Abstiegsplatz. Doch einen Seitenwechsel des ETB erreichte Kai-Robin Schneider nicht, sodass Jan Bachmann links frei in den Strafraum ziehen und den Ball vors Tor legen konnte, wo Umut Yildiz ihn an Noel Brieden vorbei ins Tor schoss (25.).

Monheim bleibt im Spiel, geht dennoch leer aus

Der FCM kam ohne den unglücklichen Karaduman aus der Kabine, dafür ging Sebastian Spinrath in die Innenverteidigung, David Galonske kam neu hinzu. Die erste Aktion gehörte diesmal den Gästen, Joshua Sumbunu verpasste einen Demir-Freistoß hauchzart per Kopf (55.). Auf der Gegenseite war wieder Brieden zur Stelle beim strammen Schuss von Bosnjak (58.). Brenzliger wurde es bei dessen Vorarbeit für Vrebac – Assani Lukimya klärte auf der Linie (63.). Ruess wechselte den lang verletzten Noel Salau, der in dieser Woche zum zweiten Mal Vater geworden war, für die Abwehr ein, Demir ging vom Platz, Lukimya als zweite Sturmspitze neben Tobias Lippold nach vorne (66.).

Und der Kapitän bereitete die größte Ausgleichschance mit einem starken Solo über links vor, doch in der Mitte kam Galonske nicht an Ryan Valentine vorbei (86.). Der ETB-Keeper fing danach auch die Spinrath-Flanke auf Lippold, und im Gegenzug machte Essen alles klar: Lukas Korytowski war frei durch und machte das 3:1 (90.+3). Ruess fand: „Mit den ersten beiden Gegentoren holen wir den Gegner ins Spiel. Das macht keiner extra, darf aber nicht passieren.“ Über Brieden ergänzte der FCM-Coach: „Ich hatte eingefordert, dass wir heute mal einen Torhüter brauchen, der uns im Spiel hält, und das hat er geliefert.“ Ruess fand mit Blick auf die zweite Hälfte aber auch: „Wenn dich ein Gegner so lange leben lässt, musst du noch den Ausgleich machen.“ Das gelang nicht, und so ist die Entscheidung um den Klassenerhalt vertagt.