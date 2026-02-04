1. FC Monheim verpflichtet Ratinger Urgestein

Phil Spillmann wechselt im Sommer von Ratingen nach Monheim. – Foto: Markus Becker

Die Planungen beim 1. FC Monheim laufen auch über diese Spielzeit hinaus. Der Verein aus der Oberliga Niederrhein hat nun den ersten Sommer-Zugang bekanntgegeben. Von Ratingen 04/19 wechselt Phil Spillmann zum FCM.

Seit der Saison 2015/16 ist Spillmann bei Ratingen ein fester Teil der ersten Mannschaft. Stets gehörte er bei 04/19 zum Stammpersonal und trug seinen Teil zum erfolgreichen Abschneiden der vergangenen Jahre bei. Ausgebildet wurde der heute 30-Jährige zunächst im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen. Es folgten drei Jahre an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen, ehe er sein finales U19-Jahr in Diensten des VfL Bochum bestritt. Beim VfL debütierte er für die Senioren und verbuchte insgesamt 22 Einsätze für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West. Im Sommer 2015 ging es für ihn nach Ratingen.

"Er verfügt über die notwendige Lautstärke auf dem Platz und besticht vor allem durch seine Spielintelligenz und sein hervorragendes Aufbauspiel. Dazu ist er als Defensivakteur enorm torgefährlich und hat in 261 Oberligaspielen insgesamt 52 Treffer erzielt", erklärt der FCM in den Sozialen Medien. Spillmann ist primär als Innenverteidiger einzusetzen, er kann aber auch im defensiven Zentrum spielen und er "bringt einige Parameter mit, die für unsere junge Mannschaft extrem wertvoll sein werden."