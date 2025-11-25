1. FC Monheim verlängert Verträge von drei Spielern

Insgesamt fünf Spieler haben ihre Verträge in Monheim verlängert. – Foto: Patrik Otte

In der Oberliga Niederrhein hatten die Mannschaften am vergangenen Wochenende weitestgehend spielfrei. Aufgrund des Totensonntags fanden deshalb nur Spiele statt, die aus der Vorwoche nach hinten geschoben wurden. Die Verantwortlichen des 1. FC Monheim haben diese Zeit genutzt und nach dem Kapitänsduo aus Tim Klefisch und Talha Demir drei weitere Spieler an den Verein gebunden.

So haben Abwehrchef Luca Kiefer, Mittelfeldspieler Mohamed El Mouhouti und Flügelspieler Aleksandar Bojkovski ihre Verträge beim Oberligisten verlängert. Alle drei haben ein neues Papier bis Juni 2027 unterschrieben und bleiben Coach Dennis Ruess weiter erhalten. „Luca ist mit Beginn der Sommervorbereitung mehr und mehr in die Rolle des Abwehrchefs gewachsen und nimmt eine gewichtige Rolle im Team ein“, begründen die Monheimer den Schritt in den sozialen Netzwerken und schreiben: „Auf und neben dem Platz agiert er als Leader.“ Mit insgesamt 14 Einsätzen über 90 Minuten hat er noch keine einzige Spielminute in der laufenden Saison verpasst. Kiefer war im Sommer 2024 von der zweiten Mannschaft des SC Paderborn nach Monheim gewechselt.

Nächsten Schritt gemacht El Mouhouti attestierten die Verantwortlichen einen weiteren Entwicklungsschritt: „Er hilft der Mannschaft mit seiner Art Fußball zu spiele enorm. An einigen Stellschrauben muss weiterhin gearbeitet werden, aber das wollen wir gemeinsam tun.“ Der 21-Jährige bestreitet derzeit seine dritte Saison im weiß-blauen Trikot und hat sich mittlerweile einen Stammplatz erarbeitet. Der frühere Jugendspieler von Bergisch Gladbach erzielte in bisher 14 Einsätzen drei Tore und legte vier weitere auf.