1. FC Monheim verkauft sich gegen Fortuna Düsseldorf teuer

„Wir wollten einen guten Auftritt liefern, und das Ergebnis ist dann zweitrangig. Wobei ich dann hinten raus sage: Ob wir dann das vierte, fünfte und sechste Gegentor kriegen müssen... Das ärgert mich ein bisschen“, meinte der 45-Jährige, dessen Oberliga-Team in manchen Momenten nicht entschlossen genug verteidigte. Das rächte sich in der Summe und schraubte das Ergebnis in die Höhe. „Beim letzten Treffer klären wir nicht klar genug, und da muss man eine Schlagsicherheit haben, damit der Ball aus der Gefahrenzone kommt. Ich hätte mir das eine oder andere Gegentor weniger gewünscht“, bemängelte Ruess.

Seine Elf agierte dennoch mutig und hielt sich trotz des Klassenunterschieds zwischen den beiden Teams an den Machtplan. Ruess forderte einen strukturierten Spielaufbau und Mut, weitestgehend hielten sich die FCM-Akteure daran und spitzelten in manchen Momenten den Fortuna-Profis den Ball vom Fuß. „Wir haben ganz oft von hinten heraus gespielt und nicht die langen Bälle geschlagen. In der zweiten Halbzeit waren die langen Schläge etwas zu viel, das wollte ich nicht“, berichtete Ruess. „Wir sollten kurz spielen, und das haben wir vor allem in der ersten Halbzeit super gemacht. Über links sind wir mehrfach durchgebrochen und hatten viel Mut mit und gegen den Ball. Damit kann man einverstanden sein.“

Ergebnis in Relation sehen

Am Ende stand ein 0:6 auf der Anzeigentafel – ein Ergebnis, das erst einmal hoch klingt. Doch während die Düsseldorfer seit Tagen auf dem Trainingsplatz stehen und in der Vorwoche bereits beim Oberligisten SC St. Tönis (9:0) ihr erstes Testspiel absolvierten, befinden sich die Monheimer noch ganz am Anfang ihrer Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison. Dennoch kann der FCM aus der Partie gegen Fortuna Düsseldorf etwas für sich mitnehmen. „Was sind die Erkenntnisse?“, beginnt Ruess sein Fazit und führt weiter aus: „Es ist eine Mannschaft, die im ersten Training hungrig gewirkt hat und teilweise an die Grenze gegangen ist. Das war wichtig und gut zu sehen. Ob du jetzt gegen Landesligisten oder Kreisligisten spielst – du musst immer diese Intensität an den Tag legen und nicht nur in diesem einen Spiel, weil es Fortuna Düsseldorf gewesen ist.“

Dies gelang auch manchem FCM-Zugang, der sich gut präsentierte. „Da waren einige, die funktioniert haben. Ich fand die linke Seite in der ersten Halbzeit sehr anspruchsvoll mit Tim Galleski und Emin Safikhanov, der kein klassischer Zugang sondern ein Rückkehrer ist. Wir haben das Zentrum gut besetzt mit Tim Klefisch und Kisolo-Deo Biskup. Das war schon okay“, befand Ruess, für dessen Team es zum Wochenstartdirekt weitergeht: „Am Montag gibt es noch eine Leistungsdiagnostik mit unserem Athletiktrainer, und dann folgen die ganzen Themen nach und nach.“ Noch hat der FCM bis zum Saisonstart genug Zeit, wenngleich auch einiges zu tun.