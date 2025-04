– Foto: Arno Wirths

1. FC Monheim verdient sich den Sieg Nach 0:1 und spätem 2:2 gewinnen Monheims Oberliga-Fußballer 3:2 in Meerbusch. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein FC Monheim TSV Meerbus.

Um 14.45 Uhr erklang am Sonntag „Happy Birthday“ aus der Musikanlage des TSV Meerbusch – gemeint war Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, der seinen 24. Geburtstag in der Startelf feierte. Der Song passte aber auch zum Gegner in der Oberliga Niederrhein, denn beim 1. FC Monheim wurde Kai Robin Schneider 29 – er kam in der 62. Minute von der Bank.

Launiger Beginn in die Partie Unter den Augen von Nationalspieler und Leverkusen-Profi Robert Andrich, der mit seiner Familie häufiger Spiele in Meerbusch besucht, wenn es seine Zeit zulässt, hatten die Gäste den ersten Abschluss: Talha Demir eroberte den Ball und brachte ihn aus 20 Metern aufs Tor, TSV-Keeper Kevin Bartschies fing ihn aber im Sprung (7. Minute). Meerbusch meldete sich nach 18 Minuten erstmals gefährlich an, der Schuss von Venhar Ismailji strich aber am Kasten vorbei. Ebenso der Versuch von Moise Gae zehn Minuten später.

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr TSV Meerbusch TSV Meerbus. 1. FC Monheim FC Monheim 2 3 Abpfiff Die Gastgeber kamen nun aber besser in Kombinationen, dem FCM fehlte immer mal wieder der energische Zugriff im Mittelfeld. Und so war auch Jacob Ballah nicht zu stoppen, als er über links in den Strafraum zog und den Ball an Monheims Keeper Tayfun Altin vorbei Richtung Tor brachte – wo Kaan Karaduman ihn unglücklich ins Netz ablenkte zur Meerbuscher Führung (29.). Zwei Minuten nach dem Eigentor durfte Ariyoh Ayinla recht frei durchs Mittelfeld dribbeln und im Strafraum abziehen, Altin faustete und verhinderte das 0:2 aus FCM-Sicht.