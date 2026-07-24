1. FC Monheim überrollt HSV Langenfeld mit 11:1

Das Verhalten ist aber sicherlich nachzuvollziehen, hatte der FCM das Ergebnis doch bis zur Halbzeit auf 7:1 erhöht. Die Partie fand nahezu ausschließlich in der Langenfelder Hälfte statt, Kombinationen des Bezirksligisten waren rar. Nach einer Kombination über den rechten Flügel kam Ramm zentral 14 Meter vor dem Tor an den Ball und traf in den linken Winkel (24.). Ramm war es auch, der nach einer halben Stunde Kuyu per Steckpass einsetze, sodass der aus halbrechter Position flach in die lange Ecke traf. Und er legte zudem vier Minuten später spiegelverkehrt nach (34.). Ein Halbvolley von El Mouhouti aus 18 Metern (35.), ein sehenswerter Schlenzer von Ramm nach kurz ausgeführter Ecke von der linken Strafraumkante in den Winkel (38.) und ein Abstauber von Isaak Kang (41.) stellten den Pausenstand her.