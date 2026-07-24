1. FC Monheim überrollt HSV Langenfeld mit 11:1

Nach zuletzt intensiven Wochen mit viel schweißtreibender Arbeit im Ausdauer- und Kraftbereich und dem Trainingslager in Westerburg zeigte sich Oberligist 1. FC Monheim (FCM) im Test gegen Bezirksligist HSV Langenfeld in Spiellaune. So setzte sich die Auswahl von Trainer Dennis Ruess auch in der Höhe verdient mit 11:1 (7:1) durch. Aus Sicht des Übungsleiters war es ein zufriedenstellender Auftritt mit neuer taktischer Herangehensweise und einem Schönheitsmakel. Sein Gegenüber an der Seitenlinie, HSV-Coach Aziz Ait Ben Omar, war hingegen enttäuscht. Seine Mannschaft wirkte mit der Schnelligkeit und technischen Raffinesse des Gegners oftmals überfordert.
Wie schon beim 1:5 gegen Oberligist Sportfreunde Baumberg versuchte der Außenseiter auch beim FCM erneut, seine Art des Fußballspiels auf den Rasen zu bringen. Dementsprechend baute der HSV flach und unter Einbeziehung von Torhüter Anil Sözeri auf. Allerdings gelang dieses Vorhaben diesmal unzureichend. Denn Monheim schaltete nicht nur in Form einer Dreierkette aus der Verteidigung in die Offensive, der FCM verteidigte ohne Ball zudem Mann gegen Mann über den gesamten Platz. Die Spielform ist für das insgesamt junge Team von Ruess eine neue. „Das übt man erst einmal gegen ein klassentieferes Team ein“, sagte er. HSV-Übungsleiter Ben Omar war diese Herangehensweise freilich nicht verborgen geblieben, er musste gleichwohl konstatieren, dass taktische Umstellungen seiner Elf während einer laufenden Partie schwerfallen.
Die erste Möglichkeit hatte FCM-Zugang David Kuyu nach zwei Minuten. Nach einem Fehler im Langenfelder Aufbau scheiterte er aus halblinker Position im Strafraum an Schlussmann Sözeri. Nach einem Fehlpass des Keepers setzte Mohamed El Mouhouti Zugang Pablo Ramm im Sechzehner ein, der aus sieben Metern keine Mühe hatte, ins rechte Eck einzuschieben (5. Minute). Demnach schien das Aufeinandertreffen den erwarteten Verlauf zu nehmen, doch der HSV deutete seine Ambitionen bei einem schönen Konter über die linke Angriffsseite an. Ephraim Ngoma spielte von dort einen langen hohen Ball zentral hinter die FCM-Abwehrkette, und Oleksii Yarmolaiev blieb vor FCM-Keeper Justin Möllering eiskalt – 1:1 (10.).
Laut Ruess hatte seine Mannschaft den vorangegangenen Ballverlust am Strafraum des HSV dadurch provoziert, dass sie mitunter „mit dem Kopf durch die Wand“ wollte, statt den besser postierten Mitspieler einzusetzen. „So ein Konter kann dann eben auch gegen einen Bezirksligisten passieren“, ordnete Ruess den „Schönheitsmakel“ ein. Denn insgesamt war er mit der Leistung einverstanden. Ein solches Ergebnis sei nicht selbstverständlich. Zurückzuführen ist es auf die Ernsthaftigkeit, mit der der FCM den Test bestritten. Einzig, dass mit zunehmender Spielzeit offenbar jeder seiner Akteure ein Tor machen wollte und dadurch Angriffe nicht sauber endeten, bemängelte er.
Das Verhalten ist aber sicherlich nachzuvollziehen, hatte der FCM das Ergebnis doch bis zur Halbzeit auf 7:1 erhöht. Die Partie fand nahezu ausschließlich in der Langenfelder Hälfte statt, Kombinationen des Bezirksligisten waren rar. Nach einer Kombination über den rechten Flügel kam Ramm zentral 14 Meter vor dem Tor an den Ball und traf in den linken Winkel (24.). Ramm war es auch, der nach einer halben Stunde Kuyu per Steckpass einsetze, sodass der aus halbrechter Position flach in die lange Ecke traf. Und er legte zudem vier Minuten später spiegelverkehrt nach (34.). Ein Halbvolley von El Mouhouti aus 18 Metern (35.), ein sehenswerter Schlenzer von Ramm nach kurz ausgeführter Ecke von der linken Strafraumkante in den Winkel (38.) und ein Abstauber von Isaak Kang (41.) stellten den Pausenstand her.
Für Doppeltorschützen Kuyu war es ein Wiedersehen mit einem gewohnten Gegner. Der Angreifer wechselte vor wenigen Wochen vom SV Solingen aus der Bezirksliga an den Rhein. Der sportliche Sprung ist für den 21-Jährigen also ein großer. Trainer Ruess hofft, dass ihm die beiden Treffer Mut verleihen. „David ist total wissbegierig und engagiert“, berichtete er, müsse sich an Geschwindigkeit und Intensität etwa im Training wenngleich noch gewöhnen. Der Kopf spiele dabei noch eine große Rolle. „Er macht das aber gut“, bilanzierte Ruess, „da können wir eine gute Entwicklung ansteuern.“
In der zweiten Hälfte wirkten die Langenfelder engagierter, ihnen ging allerdings scheinbar schnell die Kraft aus. Beide Teams tauschten ihr Personal zahlreich. Der beim FCM eingewechselte Talha Demir fand daraufhin mit seiner Flanke Tom Hirsch am zweiten Pfosten – 8:1 (67.). Nachdem nun immer weniger Gegenwehr kam, legte Hirsch kurz darauf vor dem Tor allein gelassen nach (75.). Nur drei Minuten später legte er auf den heranstürmenden Tim Klefisch ab, der den Ball zentral mit der Innenseite aus 30 Metern wunderbar kontrolliert in die rechte Ecke schoss. Den Schlusspunkt setzte Johann Noubissi Noukumo per Kopf nach Ecke von Demir (81.).