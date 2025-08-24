1. FC Monheim steigert sich nach der Pause

Dass die Partie des 1. FC Monheim beim Vorjahres-Vizemeister SpVg Schonnebeck eine schwierige Aufgabe werden würde, war Trainer Dennis Ruess von Anfang an klar. Trotz Auftaktniederlage der Essener wartete auf die Monheimer eine Mannschaft mit hoher Bereitschaft, die es nach dem Fehlstart jetzt besser machen wollte. „Gegen Schonnebeck ist immer eine hohe Intensität und Stressresistenz gefragt“, sagte Ruess vor der Partie.

Die Monheimer reisten mit gebührendem Respekt an. In der vergangenen Saison hatte der FCM sowohl das Hin- (1:4), als auch das Rückspiel (0:4) gegen die Schwalben verloren. Zum Oberliga-Auftakt konnten die Monheimer gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden einen Sieg einfahren (2:1). Somit sah Ruess keinen Anlass, große Veränderungen in der Startelf vorzunehmen. Lediglich im Mittelfeld startete Mohamed El Mouhouti für den letztwöchigen Torschützen zum 2:0, Tim Galleski.

Die erwartet schwierige Partie sollte es auch für die Monheimer werden, die bereits von Beginn an gefordert waren. Direkt in der dritten Spielminute verloren sie circa 20 Meter vor dem eigenen Tor den Ball. Der Abschluss konnte aber von Leon Feher zur Ecke geklärt werden. Der anschließende Eckstoß landete im Rückraum, wo Noah Kloth den Ball zur 1:0-Führung im Tor versenkte. Die Schwalben kontrollierten das Spiel in der ersten halben Stunde und bauten in der 29. Minute ihre Führung durch Moise Lionel Gae aus (2:0). Ein unglücklicher für Monheim, das erst wieder ins Spiel finden musste. „Es ging erst mal darum, wieder Stabilität und Ruhe reinzubekommen und das Spiel nicht komplett aus der Hand zu geben“, sagte Ruess.

Er nahm nach der Pause eine Systemumstellung vor, die sofort Wirkung zeigte. Neben Zissis Alexandris stand nun mit Kameron Blaise ein zweiter Stürmer auf dem Platz. „In der zweiten Halbzeit war es ein ganz anderes Fußballspiel“, sagte der Trainer. In der 54. Minute kam eine Flanke von Kai Robin Schneider zu Alexandris, dessen Abschluss geblockt wurde, der Ball landete jedoch bei Blaise, der diesen zum 1:2 unter die Latte schweißte.

Während die erste Hälfte den Gastgebern gehört hatte, drehte der FCM nach der Pause auf und bestimmte das Spiel. Auch an Chancen mangelte es den Gästen nicht. Mehr konnten die Monheimer den Schwalben aber nicht mehr abringen, die das knappe Ergebnis über die Zeit brachten. „Wir ärgern uns, aber wir spielen bei einer Mannschaft, die es sich auf die Fahne geschrieben hat, um die vorderen Plätze mitzuspielen, und wir haben sie in der zweiten Halbzeit dominiert“, sagte Ruess zur Partie. Belohnen konnte sich der FCM jedoch nicht. Das sei der Nachteil einer jungen Mannschaft – wiederholte Fehler in der Entscheidungsfindung blieben auch gegen Schonnebeck nicht aus.

Ohne Punkte im Gepäck ging es für die Monheimer zurück nach Hause. Die Enttäuschung aber hält sich in Grenzen, da Ruess viel Positives gesehen hat. „So klar in der Dominanz, wie in der zweiten Halbzeit, waren wir hier noch nicht. Das stimmt mich positiv, das ist ein guter Weg. Wenn wir so weiter agieren, werden wir immer im Bereich sein, gegen jeden Gegner Punkte holen zu können.“ Ruess weiß aber auch: „Am Ende hast du trotzdem null Punkte geholt, das steht auf dem Papier.“ Am kommenden Sonntag trifft der FCM dann vor Heimpublikum auf den 1. FC Kleve. Auch dann will Ruess mit seiner Mannschaft eine gute Leistung abrufen und im besten Fall dann auch die Punkte mitnehmen.