1. FC Monheim startet souverän in die neue Saison

Der 1. FC Monheim wollte gegen den Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden einen besseren Auftakt in die anbrechende Spielzeit der Oberliga erwischen als im vergangenen Jahr. Da verlor man das Auftaktspiel gegen den Mitaufsteiger SV Biemenhorst (1:2). Insgesamt gab es aus den ersten zehn Spielen nur einen Sieg für die Monheimer. Demensprechend war das Ziel für den Saisonstart von Trainer Dennis Ruess klar: „In Summe geht es erst mal darum, so schnell wie möglich eine Punktzahl zu sammeln, die dich von den gefährlichen Bereichen unten weghält.“

Das Monheimer Aufgebot gegen Dingden startete dementsprechend nach einem Sieg gegen Fortuna Bottrop in der ersten Pokalrunde (1:0) mit viel Arbeitsbereitschaft in die Auftaktpartie der neuen Saison. Auch Gegner Blau-Weiß Dingden hatte gegen DJK Twisteden (3:1) die zweite Runde des Niederrheinpokals erreicht und startete mit entfachter Euphorie in die Partie gegen den FCM. Der spätere 2:1-Sieg gegen die Gäste war für Ruess „ein Sieg, der eine Menge Wert ist“.

Im Vergleich zum Pokalspiel am vergangenen Sonntag vollzog der FCM-Trainer vier Wechsel in der Startelf, die alle ihr Pflichtspieldebüt für die Monheimer gaben. Zwischen den Pfosten startete Leon Feher anstelle von Luca-Christian Fenzl. Vor ihm ersetzte Enno Lang Florian Breuer in der ersten Elf. Auch Kisolo-Deo Biskup und Zissis Alexandris durften von Anfang an ran. Die beiden ersetzten Mohamed El Mouhouti und Isa Özel.

Ruess sprach in der Vorbereitung auf die Partie von einem speziellen Spiel, in dem man sich vor allem darauf konzentrieren möchte, die Leistung auf den Platz zu bringen und an der Chancenverwertung zu arbeiten. Damit sollte er Recht behalten. „In Summe war es der erwartet schwere Auftakt“, sagte Ruess.

Demir gelingt der goldene Treffer

Die Monheimer erwischten einen guten Start und kontrollierten von Beginn an das Tempo. In der 12. Minute führte aber eine Unsauberkeit im Aufbau zu einer Ecke der Gäste. Matties Volmering setzte seinen Kopfball nur knapp am Tor vorbei (14.). An Chancen mangelte es dem FCM nicht, das Tor blieb zunächst aber aus.

In der 41. Minute kam dann die Erlösung für die Monheimer. Talha Demir traf per Handelfmeter zum 1:0 für die Gastgeber. Kurz darauf verpasste Dingden nur knapp den Ausgleich, denn die Gastgeber warfen vor dem Tor alles rein und blockten den Abschluss erfolgreich (43.). Mit der Führung für den FCM ging es dann in die Pause.

Kurz nach der Halbzeit hatte dann Leonard Bajraktari das 2:0 auf dem Fuß, setzte den Abschluss aber über das Tor. Wenig später belohnten sich die Monheimer für ihr Engagement: Tim Galleski traf nach Vorlage von Demir aus der Distanz zum 2:0 für die Gastgeber. Von nun an war der FCM richtig gut im Spiel und versuchte, die Führung weiter auszubauen. Doch Dingden blieb dran und erzielte durch Moritz Osthoff in der 65. Minute den Anschlusstreffer nach einem Abstimmungsfehler der Monheimer. „Da holst du den Gegner eigentlich ins Spiel zurück“, sagte Ruess zum Gegentreffer.

Kurz vor Schluss hatten die Gäste gar die Chance zum Ausgleich, doch Torhüter Feher parierte überragend und lenkte den Ball zur Ecke. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf der zuvor bei Monheim eingewechselte Ebrahim Omayrat den Pfosten aus knapp 15 Metern – kurz darauf war Schluss.

Mit einer souveränen Vorstellung machten die Monheimer die ersten drei Punkte der neuen Saison klar. „Auftaktsieg zu Hause gegen einen euphorisierten Aufsteiger, der auch fußballerisch einiges zu bieten hatte“, bilanzierte der FCM-Trainer die Partie und zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden, lobte aber auch die Leistung des Gegners: „Es war auch wirklich ein ordentlicher Gegner, der viele Dinge angeboten hat und schwierig zu bespielen war.“ Am kommenden Sonntag gastiert der 1. FC Monheim bei der SpVg. Schonnebeck.