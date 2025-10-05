1. FC Monheim siegt souverän in Biemenhorst

Nach drei Niederlagen in Folge holt der 1. FC Monheim beim SV Biemenhorst drei Punkte. Die Mannschaft überzeugt mit einer stabilen Defensive und einem torhungrigen Angriff. Nach einer reifen und dominanten Darbietung spricht Trainer Dennis Ruess über die Veränderungen.

Für den 1. FC Monheim ging es am achten Spieltag der Oberliga-Saison gegen den SV Biemenhorst um mehr als nur drei Punkte. Zuletzt hatte Trainer Dennis Ruess seinen Frust über die Ergebnisse der jüngsten Spiele geteilt. Ein 1:2 gegen den VfL Jüchen, danach ein 0:2 gegen Stadtrivale Sportfreunde Baumberg und zuletzt ein 1:2 gegen den SV Sonsbeck. In allen drei Spielen sah Ruess seine Mannschaft als dominant und spielführend, doch individuelle Fehler und Schwächen bei Standardsituationen ließen die gewünschten Ergebnisse nicht zu. In Bocholt sollte sich das Blatt aber jetzt wenden.

„Wir haben vorher gesagt, dass wir das, was wir die letzten Wochen gemacht haben, weiterhin machen wollen. Wir wollten unsere Stabilität und Intensität halten, aber wir haben gesagt, wir wollen mehr Pendelbewegungen und weniger Statik im Ball haben“, sagte Ruess zur Herangehensweise. Fehler aus den vergangenen Spielen wollte man gegen Biemenhorst minimieren. „Wir wollten bessere Angebote im letzten Drittel machen, damit wir die Räume besser anlaufen und mehr Tiefgang bekommen. Wir wollten ein besseres Nachrückverhalten haben. Hinten wollten wir griffig bei Standards sein“, sagte der Trainer weiter.

Im Vergleich zum vergangenen Liga-Spiel standen anstelle von Timm Bungert und Tim Galleski, Alexander Bojkovski und Zissis Alexandris in der Startelf. Zu Beginn wurde der SV Biemenhorst vor allem über Standards gefährlich, die Tore machte aber der FCM: Bereits in Minute sechs erzielte Mohamed El Mouhouti das 1:0 – eine Flanke von Kai Schneider fand ihn vor dem Tor, er setzte den Ball am Schlussmann der Gastgeber vorbei ins Netz.

Nur wenige Sekunden später tauchten die Monheimer erneut vor dem gegnerischen Tor auf – und waren wieder erfolgreich: Talha Demir war es, der den Ball in der nächsten Aktion nach einem Pass von El Mouhouti aus kurzer Distanz zum 2:0 aus Monheimer Sicht ins lange Eck legte (7.). Von nun an stand die Monheimer Defensive stabil und ließ nur wenig zu. Ruess: „Wir haben es über den ganzen Platz sehr intensiv verteidigt, haben dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung gegeben und dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“

Entscheidung schon vor der Pause

Und auch offensiv zeigte sich die Mannschaft weiter stark. Demir traf in der 21. Minute per Freistoß nur die Latte, kurz vor der Pause landete der Ball dann aber zum dritten Mal im Netz: In der 37. Minute war es wieder El Mouhouti, der nach einer Flanke von Bojkovski den Ball an zwei Verteidigern des SVB vorbei ins Tor schob. Mit der komfortablen 3:0-Führung ging der FCM in die Pause.

In Minute 77 erzielte der eingewechselte Galleski das 4:0 für die Monheimer, die einen ungefährdeten Sieg nach Hause brachten. Für den FCM war es der bisher höchste Erfolg dieser Saison und auch erst das zweite Spiel, in dem er ohne Gegentor blieb.

Ruess konnte mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein: „Wir haben es super reif gespielt und die Tore zu den richtigen Zeitpunkten gemacht. Diese hohe Abschlussqualität, die der Gegner mit sich bringt, haben wir fast gar nicht zur Geltung kommen lassen.“ Der FCM erfüllte das, was er sich vorgenommen hatte. „Wir waren konsequenter vor dem Tor. Wir haben nicht so viel anders gemacht, eine hohe Intensität gehabt und eine hohe Stabilität“, sagte Ruess. Mit einem 4:0-Sieg und drei Punkten im Gepäck ging es für den FCM damit zurück in die Heimat, wo kommende Woche der FC Büderich wartet.