1. FC Monheim siegt mit Reife und Kampf

Es war der dritte Sieg in Folge für den 1. FC Monheim in, der sich in der Oberliga in einen Rhythmus zu spielen scheint – gerade gegen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. So auch beim 2:1 (1:0) zu Gast bei der DJK Adler Union Frintrop. Aufgrund einer Verletzung von Enno Lang und der Gelb-Sperre von Kai Schneider war Trainer Dennis Ruess gezwungen, im Vergleich zu den vorherigen Spielen in der Defensive umzustellen. Louis Polakowicz und Kisolo-Deo Biskup rückten in die Viererkette.

Bereits von Beginn an kontrollierten die Monheimer das Spiel und zeigten viel Einsatz in der Bewegung nach vorne – und auch die erste Chance ließ nicht lange auf sich warten. In der zweiten Minute köpfte Tim Klefisch den Ball nach einer Ecke aufs Tor, der Ball konnte aber noch auf der Linie geklärt werden. Die Dominanz der Gäste wurde dann in der 22. Spielminute belohnt. Mohamed El Mouhouti ging auf der linken Seite ins Eins-gegen-Eins und steckte auf Talha Demir im Zentrum durch. Anstatt abzuschließen, legte Demir den Ball jedoch in den Strafraum zu Tom Hirsch, der zum 1:0 nur noch einschieben musste.

Die nächste große Chance hatte Kameron Blaise, der in der 31. Minute per Dropkick nur knapp das Tor verfehlte. Die Adler konnten in der ersten Hälfte keine nennenswerten Chancen herausspielen – die Defensive der Monheimer blieb stabil. Mit der 1:0-Führung ging es für den FCM dann in die Pause. Ruess zeigte sich mit der ersten Hälfte sehr zufrieden. „Das war ein sehr solider und reifer Auftritt unserer Mannschaft“, resümierte der Trainer.

In Minute 49 ging Aleksandar Bojkovski dann diagonal aufs Tor zu, der Abschluss aus spitzem Winkel wurde aber von Frintrop-Schlussmann Nils Reiners zur Ecke gelenkt. Wenig später waren es wieder die Monheimer, die Grund zum Jubeln hatten. Hirsch legte den Ball zurück auf Talha Demir, der aus etwa 25 Metern unhaltbar einschoss (51.). Knapp zehn Minuten später biss sich Frintrop im Spiel fest. Nach einem Diagonalball auf die rechte Seite der Monheimer, die laut Ruess viel zu offen stand, schloss Dominik Stukator frei vor dem Tor ab, Luca Kiefer konnte den Ball aber entscheidend zur Ecke klären (60.).

Stukator sorgt für den Anschluss

Kurz darauf war es wieder Stukator, der in Minute 68 an den von Leon Feher nach rechts abgewehrten Ball kam und diesen zum 1:2-Anschlusstreffer unter die Latte setzte. Die Partie heizte sich noch mal auf, doch die Monheimer kämpften sowohl offensiv als auch defensiv um jeden Ball. In der 86. Minute hatte El Mouhouti noch mal die Chance, den Deckel drauf zu machen, traf gegen Reiners aber die falsche Entscheidung. Mit 2:1 gingen die Gäste somit dennoch siegreich vom Platz.

Insgesamt war Ruess mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „In der ersten Halbzeit waren wir sehr kontrolliert und in der zweiten haben wir sehr gekämpft.“ Was der FCM in den vergangenen drei Spielen anders machte als zuvor, konnte der 45-Jährige konkret benennen. „Der gravierende Unterschied ist, dass wir es jetzt schaffen, die Leistung in Ergebnisse zu verwandeln.“ Er betonte jedoch, dass der Weg trotzdem für seine Truppe noch nicht beendet sei, die Mannschaft aber bereit ist, an Fehlern zu arbeiten. „Das war heute ein ganz wichtiger Sieg, mit erkämpften drei Punkten am Ende. Das lässt uns jetzt gut in die nächste Trainingswoche einsteigen“,resümierte er.

Für den FCM ist das nächste Wochenende spielfrei. Weiter geht es dann am Sonntag, 30. November, beim SC St. Tönis.