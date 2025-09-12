1. FC Monheim scheidet in Pokalrunde zwei aus

Vor zehn Tagen noch standen sich der 1. FC Monheim und der 1. FC Kleve bereits in der Oberliga gegenüber. Die Partie endete mit positivem Ausgang für den FCM (3:0), anders als das Zweitrundenspiel im Niederrheinpokal am Mittwochabend – diesmal zog die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess den Kürzeren.

In der ersten Runde hatten die Monheimer mit 1:0 gegen Bezirksligist Fortuna Bottrop gewonnen, während sich der 1. FC Kleve mit einem 3:1 gegen SuS Schaag aus der Kreisliga B den Einzug in die zweite Runde gesichert hatte. Nun also dort das Duell der beiden Oberligisten.

Wie bereits vor dem Spiel angekündigt, achtete FCM-Trainer Ruess in der Startaufstellung auf die Belastungssteuerung, weshalb er einige Veränderungen in seiner Startelf vornahm. Timm Bungert und Kameron Blaise standen erstmals in der laufenden Saison in einem Pflichtspiel von Beginn an auf dem Platz. Tim Galleski hatte die vergangenen drei Spiele verpasst, gegen Kleve rückte der 28-Jährige für den verletzten David Galonske in die Startelf, und auch Isa Özel durfte, wie schon in der ersten Runde, von Beginn an ran. Louis Polakowicz und Kaan Karaduman standen erstmals in dieser Saison auf dem Platz – und das direkt von Anfang an. „Wir haben bewusst versucht, eine frische Komponente mit reinzubringen,“ kommentierte Ruess die Aufstellung.

Auch eine Systemumstellung gehörte zu dieser Strategie, sollte sich jedoch am Ende für die Monheimer nicht auszahlen. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive bewies der Gegner mehr Entschlossenheit. In der 36. Spielminute traf Henry Heynen zum 1:0 für Kleve. Kurz darauf führte ein Ballverlust in der eigenen Hälfte der Monheimer zu einer Offensivaktion des Gegners, die Enno Lang nur durch ein gelbwürdiges Foul zu unterbinden wusste. Nach dem darauffolgenden Freistoß netzte Samuel Derkum ein und erzielte das 2:0 aus Klever Sicht (41).

Die Szene wiederholte sich in ihrem Ablauf nach der Pause: In der 48. Minute erhöhte Philip Divis nach einer Standardsituation per Kopf auf 3:0 für Kleve. Ein Rückschlag für die Monheimer, die sich allerdings nicht aufgaben. Mohamed El Mouhouti verwandelte unmittelbar nach dem 0:3 einen direkten Freistoß aus circa 20 Metern und stellte das Ergebnis auf 3:1 (50.). Gegen Ende machte der FCM noch einmal Druck, konnte allerdings keine gefährlichen Abschlüsse erzielen und musste sich somit geschlagen geben. „Es wäre deutlich mehr drin gewesen. Die Klever haben aufgrund der Tatsache, dass sie in diesem Spiel mehr Energie hatten und es vermutlich auch mehr wollten, verdient gewonnen“, sagte Ruess.

Auf Wiedergutmachungskurs gegen Jüchen

Letztendlich fehlten dem FCM-Trainer das saubere Passspiel seiner Mannschaft sowie verwertbare Angebote in den Laufweg. Er sprach ebenso die fehlende Entschlossenheit in Offensivsituationen sowie den Druck hinter dem Ball an. Zufrieden war er mit der Darbietung schlussendlich nicht: „Absolut vermeidbar und auch super ärgerlich, aber nicht unverdient“, bilanzierte der Trainer.

Er weiß jedoch die Situation einzuschätzen und lässt auch die Leistung der Gegner nicht außen vor. „Beide Mannschaften haben die beiden Startelf-Teams gut durchrotiert. Der zweite Anzug der Gastgeber hat dann deutlich besser gesessen und mehr Konzentration und Energie mit auf den Platz gebracht“, fand Ruess. Nach dem Pokal-Aus geht der Blick nach vorne, denn in der Oberliga liegt die Priorität: Am Sonntag geht es für den FCM vor Heimpublikum gegen den VfL Jüchen-Garzweiler.