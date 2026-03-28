1. FC Monheim plant einen Schritt in der Tabelle

Monheim kann gegen Biemenhorst wichtige Punkte einfahren. – Foto: Ulrich Laakmann

Nach dem 3:2-Erfolg beim SV Sonsbeck am vergangenen Sonntag will der 1. FC Monheim (FCM) am Sonntag (15 Uhr) in der Oberliga gegen den SV Biemenhorst auch zu Hause wieder einen Dreier einfahren. Den letzten Heimsieg erzielten die Rheinstädter im November vergangenen Jahres gegen die Holzheimer SG (3:1). In der Heimtabelle liegt der FCM lediglich auf Rang 16 mit insgesamt drei Siegen und drei Unentschieden aus elf Partien.

Ruess sieht noch Potenzial nach oben

Mit Rückblick auf die Partie gegen Sonsbeck vergangene Woche zeigt sich Trainer Dennis Ruess zufrieden mit der Leistung und auch dem Ertrag seiner Mannschaft: „Wir haben ganz viele Parameter, die wir in den letzten Wochen gezeigt haben, auch wieder an den Tag gelegt. Vor allem eine extrem hohe Intensität gepaart mit einer hohen Aktivität.“

Vor allem die Präsenz, die durch eine hohe Anzahl an Spielern im letzten Drittel im und gegen den Ball erzeugt wird, hebt Ruess besonders hervor. Mehr Kompaktheit sei das, was den Unterschied im Vergleich zu den jüngsten Spielen machte: „Das war vielleicht in den Spielen, in denen wir Unentschieden gespielt haben, nicht so.“

Trotz der guten Leistung gegen Sonsbeck gibt es jedoch weiterhin Stellen, an denen die Monheimer ansetzen wollen: Vor allem in der Entscheidungsfindung und bei Anti-Pressing-Bällen will der FCM die Stellschrauben noch weiter einstellen, damit man sich über die ganze Spielzeit noch konstanter und kompakter präsentieren kann.

Ruess: "Da musst du hellwach sein"

Der Fokus liegt jetzt auf dem kommenden Gegner, dem SV Biemenhorst, der aktuell auf dem letzten Tabellenplatz liegt. Zuletzt verlor der SV mit 1:2 bei Mitaufsteiger Adler Union Frintrop. Im Hinspiel gewann der FCM deutlich und überzeugend. „Das 4:0 war ein Topspiel von uns bei einer super unangenehmen Aufgabe auswärts. In Biemenhorst, das ist extrem schwer. Es kam viel Intensität und Pressing vom Gegner“, resümiert Ruess. Er betont jedoch, dass man jetzt einem anderen Gegner unter anderen Bedingungen gegenüberstehe. Mit Marc Gebler steht ein neuer Trainer mit einer anderen Spielphilosophie und eigenen Ideen an der Seitenlinie. Zudem gab es auch Veränderungen im Biemenhorster Kader.

„Es braucht vollen Fokus gegen eine Mannschaft, die immer neue Lösungen auch in der Aufstellung kreiert und eine Mannschaft mit abschlussstarken Offensivspielern hat“, sagt Ruess zum kommenden Gegner. Besonders die Verteidigung von Luca Puhe, der mit 17 Toren und zehn Assist aus 23 Spielen an der Spitze der Torjägerliste steht, wird durch dessen hohe Abschlussqualität für den FCM eine Aufgabe. „Da musst du hellwach sein und gut verteidigen und auch Standards vermeiden“, erklärt Ruess.

Ein Heimsieg sei das Ziel, auch weil es für die Monheimer eine Chance bietet, mit den drei Punkten einen wichtigen Schritt in der Tabelle zu gehen. Dies sei jedoch alles andere als ein Selbstläufer, so Ruess: „Es wird ein ganz wichtiges Spiel für uns. Dafür musst du alles reinlegen. Es wird am Wochenende wichtig für uns, von der Leistung und vom Ertrag her anzuknüpfen. Wenn uns das gelingt, dann können wir auch an diesem Wochenende in der Tabellenstruktur einen guten Schritt machen.“ Am Sonntag wird der FCM demnach alles daransetzen, dass ihm dieser Schritt im Rheinstadion gelingt.