1. FC Monheim mit versöhnlichem Abschluss

Nach dem letzten Spiel ging es noch einmal ins Rheinstadion. Für eine kleine Abschiedsfeier. Ein paar Kaltgetränke, etwas Gegrilltes und in gemütlicher Stimmung die Saison ausklingen lassen. Diese hatte der 1. FC Monheim mit einem 5:2-Sieg beim TVD Velbert beendet und auf Rang zwölf abgeschlossen. „Die Saison war in Ordnung. Wir hatten einige Hochs und Tief, aber wir haben unser Ziel erreicht“, sagte Trainer Dennis Ruess hinter zufrieden. „Nach zehn Spielen hatten wir vier Punkte, danach kommst du eigentlich nur schwer zurück und manche Vereine verlieren da die Nerven. Wir haben aber eine Serie starten und uns vom Abstiegsplatz später fernhalten können.“

Gegen den Tabellenletzten zeigten die Monheimer dabei noch einmal eine ordentliche Leistung. „Über die Spieldauer waren wir die bestimmende Mannschaft, aber in der ersten Hälfte waren wir noch sehr fahrig vorm Tor, genauso beim Gegentor“, sagt Ruess. Schon nach zwei Minuten hatten seine Monheimer den ersten Angriff. Kameran Blaise war außen durchgebrochen, seine Flanke auf Merveil Tekadiomona kam jedoch etwas zu ungenau, sodass dessen Schuss übers Tor ging. Stattdessen holte sich der TVD nach 15 Minuten die Führung nach einem Fehler im Monheimer Spielaufbau.

TVD hat nichts mehr entgegenzusetzen

Nach einem langen Ball von Tobias Lippold spielte David Galonske den Ball vorm Tor scharf quer, am zweiten Pfosten vollendete dann El Mouhouti zum Ausgleich. Nur eine Minute später nutzte jedoch der TVD Velbert einen Monheimer Fehlpass im Spielaufbau zur erneuten 2:1-Führung. Dann drehten die Monheimer erneut auf: Lukimya legte für Galonske den 2:2-Ausgleichstreffer auf (59.), El Boudihi traf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Lippold zur 3:2-Führung, und Tekadiomona erhöhte in der 68. erneut nach Lippold-Ecke. „Danach hatten wir noch zwei, drei richtig gute Torchancen, aber wir haben dann einiges liegengelassen“, berichtet Ruess. Zwei Minuten vor dem Ende traf der eingewechselte Cserep auf Vorlage von Dieumerci Kyanga zum 5:2-Endstand.

„Wir haben zweimal hinten gelegen und trotzdem Moral gezeigt, das hat mir gefallen“, lobte Ruess später sein Team. „Wir hatten uns noch ein paar Miniziele gesetzt. Wir wollten mehr Punkte holen als in der Hinrunde, wollten in der Rückrundentabelle noch Boden gutmachen und idealerweise in der Abschlusstabelle noch etwas klettern. Das ist uns gut gelungen.“