1. FC Monheim mit Respekt im Gepäck nach Schonnebeck

Monheim ist gewarnt

Im ersten Saisonspiel gegen Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden (2:1) glänzten die Monheimer sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, mit Chancenvielfalt und Zielstrebigkeit. „Der erste Spieltag ist immer schwierig, da muss man erst mal reinkommen“, sagt FCM-Trainer Dennis Ruess. Auch wenn man zu Null hätte spielen können, zeigt er sich mit seiner Mannschaft und dem Ergebnis zufrieden: „Es geht darum einen gewissen Stand zu erreichen, was Abläufe im Ball und Ansätze gegen den Ball betrifft. Da gibt es immer Optimierungsbedarf, aber für den ersten Spieltag waren wir mit dem Stand zufrieden.“

Zufrieden konnte der kommende Gegner aus Schonnebeck mit dem Auftakt am vergangenen Wochenende nicht sein. Überraschend verlor er mit 1:3 gegen Aufsteiger DJK Frintrop. Die vergangene Saison beendete die SpVg auf dem zweiten Tabellenplatz und erzielte in den ersten zehn Spielen bereits 22 von 30 möglichen Punkten. In einigen dieser Partien gewannen die „Schwalben“ auch deutlich im Ergebnis, unter anderem gegen den TSV Meerbusch (5:0), die Sportfreunde Baumberg (8:1) und den Mülheimer FC (7:0). Nur zwei Punkte zum Meister SSVg Velbert trennten sie am Saisonende vom Aufstieg in die Regionalliga West. Für die Monheimer also ein anspruchsvoller Gegner. Ruess spricht von einer undankbaren Aufgabe für die Schoennebecker, die auch durch Krankheit geschwächt waren: „Das Auftaktspiel, das sie verloren haben, ist für mich kein Gradmesser. Wir sind uns auch im Klaren, dass da ein Gegner ist, der die letztwöchige Auftaktniederlage wiedergutmachen will.“

Die SpVg hatte zwar im Sommer einen deutlichen Umbruch, konnte sich jedoch mit adäquatem Ersatz versorgen. Die Abgänge der beiden Top-Torschützen der vergangenen Saison, Arne Wessels (34 Tore) und Conor David Tönnies (25 Tore), waren dennoch schmerzhaft für den Verein. Trotzdem gehören die „Schwalben“ zum Kreis der Favoriten im Kampf um den Aufstieg und auch in der Partie gegen den FCM. „Wir wissen schon sehr genau was auf uns zukommt. Das ist eine Mannschaft, die wieder den Anspruch hat, einen der ganz vorderen Plätze zu belegen“, sagt Ruess.

Chance für Revanche

Im vergangenen Jahr siegten die Schonnebecker gegen die Monheimer zwei Mal deutlich. Im Hinspiel gewannen sie nach einer Roten Karte für den FCM in der 60. Spielminute letztlich mit 4:1, während das zweite Aufeinandertreffen mit einem 4:0 endete. Ruess spricht von einer Mannschaft mit hoher Intensität, bei der immer auch eine hohe Stressresistenz gefragt ist. „Da müssen wir direkt dagegenhalten, hellwach sein und einen guten Plan haben. Wir dürfen keine einfachen Fehler machen, keine Konterbewegungen zulassen und keine Unzulänglichkeiten im eigenen Ballbesitz in der letzten Reihe haben“, sagt der FCM-Trainer, der sich aber auch bewusst ist, dass selbst eine sehr gute Leistung gegen einen derartigen Gegner keine Sieggarantie ist: „Wenn wir das auf die Platte bekommen, wird es immer noch eine kernige Aufgabe, der wir uns aber stellen wollen und auf die wir uns freuen.“

Mit Selbstbewusstsein durch den Auftaktsieg und dem nötigen Respekt reisen die Monheimer am Sonntag nach Schonnebeck und hoffen trotz der eigentlich klaren Rollenverteilung auf weitere Punkte.