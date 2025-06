1. FC Monheim: Mit Nehmer- und Comeback-Qualitäten

Sie begann nach einem Jahr in der Landesliga und der sofortigen Rückkehr als Meister mit einem Duell bei einem anderen Aufsteiger: dem SV Biemenhorst. Assani Lukimya brachte den FCM in der Anfangsviertelstunde in Führung, doch die Gastgeber drehten die Partie in Halbzeit zwei, kurz vor dem Ende sah Stamm-Torwart Björn Nowicki auch noch die Rote Karte. Ein suboptimaler Start. Im ersten Heimspiel folgte ein 2:1-Erfolg über den späteren Absteiger Mülheimer FC, eine Woche später die nächste Auswärtsniederlage mit dem 0:1 beim FC Büderich, und wieder eine Woche später war auch im Niederrheinpokal schon Schluss mit dem 1:2 in der zweiten Runde daheim gegen Liga-Konkurrent SV Sonsbeck.

Doch dann kam der Oktober, und nach einem 0:2 zu Hause gegen Spitzenteam SSVg Velbert mit dem 1:1 beim heimstarken VfB 03 Hilden der erste Schritt aus der Talsohle: Drei Siege landete der FCM in Folge, unter anderem bei Ratingen 04/19 (1:0) und sorgte so für die Entlassung von Trainer Christian Dorda. Auch gegen das Top-Team SC St. Tönis behielt das Team von Dennis Ruess mit 2:1 die Oberhand und hatte dann noch ein wildes 3:3 beim 1. FC Kleve.

Die Serie von fünf Spielen ohne Niederlage endete daheim gegen Schonnebeck, das eine außergewöhnliche Saison spielte (1:4), doch nach einem 0:2 in Homberg setzte der FCM ein Ausrufezeichen beim TVD Velbert: Das 7:0 gegen das spätere Schlusslicht war der höchste Saisonsieg. Hätte es unmittelbar vor der Winterpause nicht noch das 0:2 im Rückspiel gegen Biemenhorst gegeben, die Laune wäre über die Weihnachtszeit noch besser gewesen.

Doch zum Start ins Fußballjahr 2025 zeigte der FCM schon, was ihn in der weiteren Rückrunde ausmachen sollte: Nehmerqualitäten. In Mülheim gingen die Gastgeber 1:0 in Führung, doch die Gäste drehten die Partie und hätten sie angesichts eines deutlichen Übergewichts auch gewinnen müssen, kassierten aber kurz vor Schluss noch das 2:2. Dennoch: Aus einem Rückstand noch Zählbares mitzunehmen, sollte ein Markenzeichen der Monheimer in der Rückrunde werden.

Davon war zwar beim 1:4 daheim gegen Büderich noch nichts zu sehen, dann aber beim Abstiegskrimi in Niederwenigern: In Hattingen legten die Gastgeber das 1:0 vor, doch der FCM drehte auf und machte aus dem Rückstand binnen neun Minuten ein 3:1. Zwar verkürzte Niederwenigern noch vor der Pause wieder, doch in Hälfte zwei beherrschten die Gäste die Partie und machten mit dem 4:2 alles klar. Umjubelter Mann war Dreifachtorschütze Aleksandar Bojkovski.

Tom Hirsch mit Kreuzbandriss

Vor dem nächsten Ligaspiel folgte aber die Hiobsbotschaft, dass Tom Hirsch sich das Kreuzband gerissen hatte – der Regionalliga-erfahrene Angreifer war ein wichtiger Baustein im Offensivspiel. Überhaupt hatten die Monheimer immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, auch Maurice Röttgen verletzte sich nach seinem Comeback noch am Knie und musste die Saison vorzeitig beenden, auch Kapitän Tobias Lippold und Routinier Lukimya mussten immer wieder passen – dennoch wurden sie am Ende die besten Torschützen des Teams.

Auch das verdeutlicht vielleicht die Resilienz, mit der der FCM im Jahr 2025 unterwegs war. Er fing nicht nur Rückschläge in Ergebnissen oder Spielverläufen auf, sondern auch personelle. Ruess fordert dafür von seinen Spielern viel Variabilität in ihren Positionen ein – so wird aus Improvisation ein Plan. Im ersten Spiel nach Hirschs Saison-Aus kamen die Monheimer zu Hause nach Rückstand gegen Nettetal noch zu einem 1:1, im darauffolgenden Heimspiel gegen den SV Sonsbeck nach einem 0:2 noch zu einem 2:2. Dazwischen unterlagen sie nach einer frühen Roten Karte gegen Kameron Blaise allerdings auch im zweiten Stadt-Derby in Baumberg 0:2.

Nach einem 0:3 bei der SSVg Velbert aber ging das Muster weiter: 1:1 nach Rückstand gegen Hilden, 3:2 nach 0:1 in Meerbusch, 3:1 nach 0:1 gegen Ratingen mit dem eingewechselten Lippold als dreifachem Torschützen – das Schema war sicher nicht geplant, brachte aber Punkte. Ruess nannte „Intensität, Mentalität und Moral“ immer häufiger als Schlagworte für sein Team. In St. Tönis sah es dann nach demselben Muster aus, als der FCM nach 0:1 und 1:3 kurz vor dem Ende zum 3:3 ausglich – diesmal aber tief in der Nachspielzeit noch den Nackenschlag zum 3:4 kassierte.

Weil es danach beim 1:1 gegen Kleve (nach Rückstand), beim 0:4 in Schonnebeck und beim 1:3 bei ETB Schwarz-Weiß Essen – die Partie hätte auch 2:2 enden können – nur einen Punkt aus drei Spielen gab, mussten die Monheimer zittern um den Klassenerhalt – bis sie ihn sich selbst holten im Duell mit Homberg im letzten Heimspiel. Verdient ist er allemal, der FCM spielte nie wie ein Kellerkind – und vielleicht hätte es ihm das eine oder andere Mal sogar gut getan, wenn er statt gepflegtem Spiel einfach mal ein paar Bälle weggehauen und mehr Konsequenz in den Zweikämpfen gehabt hätte.

So war der Weg zum Klassenerhalt vielleicht etwas umständlicher, aber in jedem Fall verdient: dank Comeback- und Nehmerqualitäten, einer attraktiven Spielweise, Variabilität und der Umwandlung von Improvisation zu einem (Match-)Plan.