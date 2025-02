1. FC Monheim kassiert Ausgleich nach Steigerung

FCM-Chefcoach Dennis Ruess hatte seine Elf in einem 4-4-2-System auf den Kunstrasen des Mülheimer Ruhrstadions geschickt, Mohamed El Mouhouti und Assani Lukimya darin in den Angriff gestellt. Mit Tom Hirsch auf der linken und Aleksandar Bojkovski auf der rechten Mittelfeldseite sollte im eigenen Ballbesitz noch Offensiv-Power hinzukommen. Doch die für beide Teams so wichtige Partie startete verhalten.

Auch die zweite Chance der Partie gehörte Mülheim, das nach viel Mittelfeldgeplänkel durch Amed Öncels Dribbling gegen Tim Galleski in den Strafraum kam – der Flachschuss wurde abgefälscht (20.). Die anschließende Ecke setzte Hoffart frei per Kopf deutlich am Tor vorbei. Erst in der 27. Minute hatte der FCM seinen ersten Abschluss nach erfolgreicher Balleroberung am gegnerischen Strafraum, die Rechtsverteidiger David Galonske initiiert hatte – Lippolds Versuch fehlte letztlich aber die Wucht.

Nun hatte Ruess auch Geduld von seiner Mannschaft verlangt, und das beherzigten die Spieler um Kapitän Tobias Lippold augenscheinlich. Da aber auch Mülheim nicht im Hurra-Fußball blind nach vorne rannte, passierte recht wenig in den Strafräumen. Es brauchte schon einen Fehlpass von Bojkovski, den dieser nur per Foul korrigieren konnte, und einen Freistoß von links, damit die Gastgeber zum ersten Abschluss kamen: Luis Hoffart schoss aber aus 14 Metern zentral über das von Noel Brieden gehütete FCM-Tor (12.).

FCM nach der Pause angriffslustig

Vor der Pause gingen die Gastgeber nicht unverdient, wenngleich auch glücklich in Führung: Öncel setzte sich auf der linken Seite durch und zog in den Strafraum, wo ihn auch der zurückgeeilte El Mouhouti nicht an einer scharfen Hereingabe hindern konnte – der Ball flipperte zwischen Beinen hin und her und landetet schließlich bei Oben Robert Molango, der ihn über die Linie leitete (36.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bot sich dem FCM noch die Ausgleichs-Chance: Nach einem Foul an Lippold 18 Meter zentral vor dem Tor schoss der Monheimer Kapitän flach durch die Mauer, aber Torwart Tolunay Isik parierte den Versuch ebenso wie Hirschs Nachschuss.

Aus der Kabine kamen die Monheimer deutlich griffiger, nun waren Kombinationen zu sehen, schnelles Passspiel und viel mehr Bewegung auch ohne Ball. Ein leichter Schubser an Kaan Karaduman im Strafraum führte nicht zu einem Elfmeter für den FCM (57.), der aber kurz darauf jubeln durfte: Lukimya lupfte den im Strafraum auftitschenden Ball über Isik hinweg zum Ausgleich ins Tor (59.). Der verdiente Lohn einer Steigerung, die Gäste waren nun das klar spielbestimmende Team.

Und es kam aus FCM-Sicht noch besser: Am Ende einer schnellen Pass-Stafette schickte Hirsch den eingewechselten Joshua Sumbunu über links, der sich mit Ball stark durchsetzte und die Kugel aus spitzem Winkel ins kurze, obere Eck knallte zur Führung (76.). Dass das nicht zum Auswärtssieg reichte, lag an einem weiten Schlag von Torwart Isik, den Noah Salau und Galonske unterschätzten, und der eine Flanke zur Folge hatte, die Alison Leite Dos Santos gegen Briedens Laufrichtung zum Ausgleich versenkte (88.). Dabei blieb es.

Ruess analysierte: „Mit der ersten Halbzeit waren wir gar nicht zufrieden, und das haben wir den Jungs in der Kabine auch deutlich zu verstehen gegeben, dass wir im Abstiegskampf viel mehr Intensität erwarten. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war ordentlich, aber am Ende ist es nur ein Punkt. Das fühlt sich bitter an. Die volle Punktzahl hätte uns gut getan.“