Monheim kann Punkte gegen den Abstieg gerade gut gebrauchen. – Foto: Jens Terhardt

1. FC Monheim kann für ETB zum Stolperstein werden Oberliga Niederrhein: Das vergangene Wochenende lief bitter aus Sicht des 1. FC Monheim: Er kassierte bei Spitzenreiter SpVg. Schonnebeck eine 0:4-Niederlage, und die Konkurrenten im Abstiegskampf der Oberliga punkteten. So ist es vor dem Spiel beim nächsten Top-Team aus Essen wieder eng.

Bevor Dennis Ruess am vergangenen Freitag auf das Spiel seines 1. FC Monheim bei der SpVg. Schonnebeck (0:4) zu sprechen kam, wollte der Trainer erst einmal wissen, was da parallel in Ratingen geschehen war. Dort hatte 04/19 sein Heimspiel gegen das Schlusslicht der Oberliga, den TVD Velbert, nach Führung noch 1:3 verloren. Daraufhin hatte Ratingens Präsident Jens Stieghorst erst das obligatorische Mannschaftsessen am Abend abgesagt und zwei Tage später den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Peter Radojewski doch noch vorzeitig beendet.

Außenseiter gegen den ETB Morgen, 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 1. FC Monheim FC Monheim 15:00 PUSH

Was Ruess aber viel mehr als diese Begleiterscheinungen interessiert hatte, waren das Ergebnis und sein Zustandekommen. Immerhin spitzte die Ratinger Minus-Leistung den Abstiegskampf weiter zu – und sein FCM ist weiterhin mittendrin, seit Sonntag sogar wieder tief. Denn da überholten ihn nicht nur die Sportfreunde Baumberg dank ihres 3:1-Heimsieges gegen Union Nettetal, sondern punkteten auch die weiteren Konkurrenten Sportfreunde Niederwenigern (4:2 in Sonsbeck) und SV Biemenhorst (3:1 in Meerbusch), bei dem Ratingen 04/19 am Sonntag (15.15 Uhr) antritt. Der 1. FC Kleve war bereits am Freitag durch ein torloses Remis daheim gegen ETB Schwarz-Weiß Essen um einen Punkt am FCM vorbeigerutscht – jenem Gegner, bei dem die Monheimer nun am Sonntag (15 Uhr) zu Gast sind. So musste Ruess nach dem Zurückfallen auf Rang 14, den letzten Platz am sicheren Ufer, festhalten: „Das Wochenende war nicht optimal – weder von unserer Performance noch von den anderen Ergebnissen, die zustande gekommen sind.“ Der Monheimer Chefcoach richtete aber den Blick auch direkt wieder nach vorne: „Die Situation hat sich nicht verändert: Wir müssen weiterhin etwas tun. Das Programm bleibt gleich, es sind noch drei Spiele. Wir haben vier Punkte Vorsprung und alles in der eigenen Hand. Aber wir müssen weiter am Ball bleiben, denn geschenkt bekommst du eh nichts.“