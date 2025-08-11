1. FC Monheim ist glanzlos eine Runde weiter

In der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Bezirksligisten SV Fortuna Bottrop hat Oberligist 1. FC Monheim 1:0 gewonnen – es war das erste Duell der beiden Vereine. Der FCM, dessen Vorbereitung Trainer Dennis Ruess zuvor durchaus positiv bewertet hatte, gewann das erste Pflichtspiel der neuen Saison letztlich glanzlos, aber ungefährdet.

Der Gastgeber aus Bottrop entkam vergangene Saison auf Tabellenplatz 15 nur knapp dem Abstieg aus der Bezirksliga. In der kommenden Spielzeit wird es für die Fortuna wieder um den Klassenerhalt gehen. In der Vorbereitung haben die Bottroper ein Spiel gewonnen, vier Partien verloren und drei Mal Unentschieden gespielt. Die Monheimer gingen demnach als klarer Favorit in die Partie.

Mit Luca Fenzl setzte Trainer Ruess im Tor auf den ersten Zugang in der Startelf. Fünf weitere Zugänge spielten von Beginn an: Florian Breuer und Emin Safikhanov starteten in der Defensive. Davor agierten Tim Klefisch, der in seinem ersten Pflichtspiel seit seiner Rückkehr aus Ratingen die Kapitänsbinde trug, Leonard Bajraktari und Isa Özel in der ersten Elf. Der Einstieg in die Partie war für die Gäste aus Monheim zunächst schwer.

„Die Geschichte von Mittwoch hat sich so ein bisschen wiederholt“, sagte Ruess mit Blick auf das 1:0 gegen Bezirksligist SV Bergfried Leverkusen im letzten Testspiel. „Du bist gegen einen unterklassigen Gegner spielbestimmend, spielst dir auch Chancen heraus, aber nutzt diese einfach nicht.“ Auch für die Gastgeber lief die Anfangsphase nicht optimal, schon in der sechsten Minute musste Can Michalski verletzt vom Platz. Der FCM tat sich trotz vieler Chancen schwer. In der 14. Minute hatte Özel bereits die erste Top-Chance, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte dann auch Luca Jan Kiefer das 1:0 auf dem Fuß, ein Verteidiger der Fortuna rettete jedoch auf der Linie. Mit dem 0:0 ging es dann in die Pause.

„Je länger du das Spiel offen hältst, desto ungemütlicher wird es“, sagte der FCM-Trainer. Zum Wiederanpfiff reagierte Ruess und brachte Aleksandar Bojkovski für Özel (46.). Die Monheimer spielten weiter aktiv nach vorne und belohnten sich in der 64. Minute. Bojkovski scheiterte noch mit seinem Abschluss am Torwart der Gastgeber, doch der Ball landete bei Mohamed El Mouhouti, dessen erster Abschluss von einem Verteidiger geblockt wurde – den Nachschuss konnte der Monheimer dann aber zur überfälligen Führung versenken.

Es blieb beim 1:0, da die Monheimer in der Defensive stabil blieben. „Gegen den Ball haben wir nicht viel zugelassen. Am Ende können wir auch ein bisschen reifer sein. Wenn der Gegner alles nach vorne wirft, brauchen wir nicht eins gegen eins in der letzten Kette spielen. Das kannst du dir leichter machen“, sagte Ruess.

Damit erreichte der FCM mit einer soliden Vorstellung die zweite Runde des Niederrheinpokals. Trotz des knappen Sieges fiel das Fazit des FCM-Trainers gelassen aus. „Geht sicherlich glanzvoller, das war aber nicht die Aufgabenstellung. Die Prämisse war, eine Runde weiter zu kommen und einen Fuß in die Spielzeit zu bekommen. Das ist uns gelungen, und am Ende haben wir auch zu Null gespielt. Es gibt aber noch ein paar Dinge, an denen wir arbeiten wollen“, resümierte der 45-Jährige. Am kommenden Sonntag empfangen die Monheimer den SV Blau-Weiß Dingden zum Auftakt in der Oberliga.