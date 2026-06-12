1. FC Monheim holt sich viel Potenzial für die Offensive Ein radikaler Umbruch deutet sich beim 1. FC Monheim nach aktuellem Stand nicht an. Nach dem erneuten Oberliga-Verbleib bietet sich vielmehr die Möglichkeit, nur an wenigen Stellschrauben im Kader zu drehen. von Markus Becker · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Pablo Ramm (li.) wechselt nach Monheim. – Foto: Jens Terhardt

Bereits fünf neue Gesichter darf der 1. FC Monheim zur neuen Spielzeit in seinen Reihen begrüßen. Neben drei vielversprechenden Namen für die Offensive stand allerdings die Verpflichtung von Phil Spillmann, langjähriger Spieler von Ratingen 04/19, schon seit einigen Monaten fest.

Spillmann schielt aufs obere Drittel "Dennis Ruess ist ein cooler Trainer, und die Mannschaft hat Potenzial. Ich stelle mir in der nächsten Saison damit schon eine Top-Sechs-Platzierung vor“, sagte Spillmann gegenüber der Rheinischen Post, nachdem sein Wechsel allmählich durchgesickert war. Mit seinen 30 Jahren hebt er den Altersschnitt der bislang bekannten Zugänge aber auch deutlich an. Besonders in der Offensive stoßen Spieler dazu, die in Monheim den nächsten Schritt gehen sollen. Dabei richten sich die Augen nicht nur auf den 21-jährigen David Kuyu, der mit seinen Torbeteiligungen eine wesentliche Rolle am jüngsten Aufstieg des SV Solingen in die Landesliga spielte. Allein in der abgelaufenen Spielzeit verzeichnete der Angreifer 32 Scorerpunkte in 31 Begegnungen. Der qualitative Sprung zur Oberliga ist allerdings zweifellos enorm.

Ramm schoss beim SC Kapellen alles kurz und klein Ein hervorragendes Beispiel dafür ist mit Pablo Ramm ein weiterer Transfer für den Offensivbereich. In der Saison 2023/24 gelangen dem Offensivmann für den SC Kapellen herausragende 31 Treffer und 17 Vorlagen. In der Folge wurden naturgemäß viele höherklassige Vereine auf ihn aufmerksam. Doch weder für den FC Wegberg-Beeck mit sechs Toren in 24 Spielen noch zuletzt für den TSV Meerbusch mit vier Treffern in 28 Einsätzen konnte Ramm seine Fabelsaison reproduzieren. In Monheim wird er erneut versuchen, sein vorhandenes Potenzial auszuschöpfen. Ebenfalls neu dazu kommt Johann Noukoumo, der trotz einer fast durchgängigen Jokerrolle beim SC St. Tönis und beim VfB Homberg auf eine ordentliche Trefferquote von insgesamt elf Toren kommt.