1. FC Monheim holt Scorer Tom Gray, der den nächsten Sprung schafft Tom Gray wechselt nach einem Halbjahr beim SC Union Nettetal erneut den Verein und schließt sich dem 1. FC Monheim in der Oberliga Niederrhein an. von André Nückel · Heute, 17:13 Uhr · 0 Leser

Das ist Tom Gray. – Foto: Markus Verwimp

Vor dem Trainingsauftakt am Mittwoch im Rheinstadion hat der 1. FC Monheim einen Zugang für die Offensive vorgestellt - und hier handelt es sich um einen spannenden Spieler: Tom Gray verlässt den SC Union Nettetal nach einem Halbjahr wieder und wagt schon den Sprung in die Oberliga Niederrhein.

Der 25-Jährige wechselte nämlich erst im Winter innerhalb der Landesliga vom TSV Solingen nach Nettetal, wo er seine guten Leistungen bestätigt hat: Ihm gelangen in 15 Rückrunden-Spielen vier Tore und acht Vorlagen. In der Hinrunde traf er sechsmal und legte weitere sieben Treffer auf, deshalb hat er sein erstes Landesliga-Jahr mit zehn Toren und 15 Vorlagen beendet - eine mehr als ordentliche Ausbeute. Leistungen in der Landesliga bestätigt Schon zuvor hat der frühere Jugendspieler des VfB 03 Hilden auf sich aufmerksam gemacht. In seinem zweiten Seniorenjahr avancierte er in Solingen zum Schlüsselspieler und war mit zwölf Toren und 14 Vorlagen ein Garant für die Bezirksliga-Meisterschaft. Die Zahlen hat er eine Liga höher bestätigt und darf sich fortan im FVN-Oberhaus präsentieren.

"In jedem der Gespräche mit dem Wahldüsseldorfer, der als Wirtschaftsprüfer tätig ist, wurde deutlich wie sehr er für die neue Aufgabe brennt, sich entwickeln und die Möglichkeit für sich nutzen möchte. Wir freuen uns darüber das der Junge die nächsten Schritte beim FCM gehen möchte und wir ihn dabei begleiten dürfen", teilt der 1. FC Monheim bei der Vorstellung seines neuen Spielers mit. Schafft Räume und macht kaum Fehler Sein neuer Klub verrät zudem ein klares Profil des Zugangs: "Tom überzeugt vor allem über seine Fähigkeit Räume zu erkennen und diese gewinnbringend für sich zu nutzen. Darüber hinaus ist er technisch beschlagen, präsent im Ball und agiert mit geringer Fehlerquote. Sein guter Abschluss mit dem linken Fuß sorgt für Torgefahr. Dazu ist er flexibel im gesamten Offensivbereich einsetzbar."