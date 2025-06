1. FC Monheim holt ein Defensiv-Talent aus Frechen

Der 1. FC Monheim hat nach dieser Saison in der Oberliga reichlich Erfahrung in der Defensive verloren: Assani Lukimya hat seine Karriere beendet, Sebastian Spinrath und Noah Salau laufen auch nicht mehr im Rheinstadion auf. Dafür gibt es nun für Cheftrainer Dennis Ruess ein Defensiv-Talent, das vornehmlich als Innenverteidiger eingesetzt wird: Der 19-jährige Enno Lang kommt vom Mittelrheinligisten SpVg Frechen 20 zum FCM.

In Frechen voll durchgestartet

Ausgebildet beim 1. FC Köln und in der U19 von Viktoria Köln startete der Pulheimer in seinem ersten Seniorenjahr in Frechen voll durch – bis ihn eine Knieverletzung außer Gefecht setzte. Nachdem seine Reha nun abgeschlossen ist, wird es für Lang in der Vorbereitung mit dem FCM darum gehen, wieder komplett auf 100 Prozent und in Wettkampfpraxis zu kommen – ein echter Härtetest wartet schließlich mit dem Freundschaftsspiel gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf am Samstag, 5. Juli (15.30 Uhr) auf die Oberliga-Fußballer.