1. FC Monheim holt Benjamin Avzii von Viktoria Köln

Benajmin Avzii zieht es nach Monheim. – Foto: FCM

Nach seinem Trainingslager in Westerburg hat Oberligist 1. FC Monheim am Sonntag sein nächstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison, die für das Team von Cheftrainer Dennis Ruess am Sonntag, 16. August ab 15.30 Uhr mit der Partie beim FC Büderich beginnen wird. Am Sonntag kommt es um 15 Uhr im heimischen Rheinstadion zum Testspiel gegen den Siegburger SV aus der Mittelrheinliga.

Ein weiterer entwicklungsfähiger Spieler für den FCM

Mit dabei dürfte ein weiterer Zugang des FCM sein: Benjamin Avzii kam von Viktoria Köln nach Monheim, das sich über „einen weiteren flexiblen, offensiv ausgerichteten Akteur“ freut. Der 19-jährige Leverkusener, der im Nachwuchsleistungszentrum des Kölner Drittligisten ausgebildet worden ist, hat in den vergangenen beiden Spielzeiten in der U19-Bundesliga rund 50 Spiele absolviert und durfte im vergangenen Jahr als A-Jugendlicher bereits Seniorenluft im Pokal schnuppern.

Der FCM beschreibt: „Benni kann sowohl auf dem Flügel als auch im zentralen Bereich agieren und besticht durch seine Technik, die Passqualität und sein Raumgefühl. Dazu ist er körperlich auf einem guten Niveau, was er bereits während des Trainingslagers unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, mit ihm einen weiteren entwicklungsfähigen Jungen aus der Region für uns gewonnen zu haben und wollen die nächsten Entwicklungsschritte sukzessive gemeinsam ansteuern.“ Ein Einsatz im Test gegen Siegburg am Sonntag könnte dafür eine weitere Gelegenheit sein.