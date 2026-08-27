1. FC Monheim hat Publikumsliebling Blaise wieder an Bord

Blaise (r.) schnürte doch noch die Schuhe für Monheim – Foto: Hubert Wilschrey

Beim jüngsten Spiel des 1. FC Monheim in der Oberliga gab es ein Comeback: Für die letzten sechs Minuten der Partie gegen den SV Blau-Weiß Dingden wechselte Cheftrainer Dennis Ruess Kameron Blaise ein, der so mithalf, den 1:0-Sieg im ersten Heimspiel der neuen Saison unter Dach und Fach zu bringen. Nachdem der FCM den US-Amerikaner im Sommer zunächst Richtung New York hatte verabschieden müssen, hat sich nun die Möglichkeit ergeben, dass der 25-Jährige nochmals für Monheim auflaufen kann.

Blaise bringt eine erfrischende Art mit

Als sich „das Fenster einer erneuten Verpflichtung aufgetan hat, mussten die Verantwortlichen nicht lange überlegen, einen der letzten freien Kaderplätze mit Kameron zu bestücken“, teilt der Klub mit. Neben seinen Fähigkeiten auf dem Platz bringe der Stürmer auch eine Menge charakterlicher Eigenschaften neben dem Platz ein. „Nicht umsonst galt und gilt er als einer der Publikumslieblinge unserer Oberligamannschaft. Mit seiner erfrischenden Art ist er für viele ,Everybody’s Darling‘, schreibt der FCM über Blaise.

Der schnelle Angreifer hat bislang anderthalb Spielzeiten in Monheim – seiner einzigen Station in Deutschland – verbracht und dabei 47 Einsätze gehabt. In diesen gelangen ihm insgesamt zehn Vorlagen und vier Tore. Am Sonntag wird er mit dem FCM beim SC St. Tönis gastieren (15.30 Uhr), der just sein Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt hatte (0:11).