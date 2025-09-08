Für Monheim wäre mehr drin gewesen. – Foto: Arno Wirths

1. FC Monheim hadert mit der Torausbeute Beim 1:1-Remis in Meerbusch lässt die Ruess-Elf zahlreiche Siegchancen liegen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein FC Monheim TSV Meerbus.

„Was uns begleitet ist, dass wir uns nicht zu 100 Prozent belohnen mit den Möglichkeiten, die wir uns herausspielen“, ärgerte sich Ruess. Schon nach sechs Minuten hatte Enno Lang die Chance zur Führung: Sein Kopfball nach einer Ecke von Mohamed El Mouhouti landete allerdings am Pfosten. Zwei Minuten später wurde es besser. Eine erneute El-Mouhouti-Ecke landete auf dem Kopf von Talha Demir, der starke Meerbuscher Keeper Franz Langhoff konnte jedoch parieren. Über Umwege landete der Ball dann bei Leo Bajraktari, der den freistehenden Lang wiederum fand. Der Innenverteidiger erzielte dann die frühe, aber dennoch verdiente Führung für den FCM.

Danach verpassten es die Monheimer, ein zweites Tor nachzulegen. Innerhalb von drei Minuten parierte Meerbuschs bester Spieler – also Torwart Langhoff – zweimal gegen Demir (23. und 26. Minute), danach setzte Innenverteidiger Lang eine Direktabnahme aus der Luft an die Latte (26.). Kurz vor der Halbzeitpause scheiterte Tim Klefisch wieder an Langhoff, bei der darauffolgenden Ecke wurde ein Abschluss von Kai Robin Schneider auf der Linie geklärt. „Wir müssen lernen, uns zu belohnen, aber auch die Bereitschaft zu haben, unsere Chancen besser auszuspielen“, mahnte Ruess, der im Allgemeinen mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden war. Ärgerlich war das Remis dennoch. Schließlich spielte Meerbusch nach Gelb-Rot gegen Pablo Ramm (60.) für wiederholtes Foulspiel eine halbe Stunde in Unterzahl. „Da wünscht man sich natürlich ein bisschen mehr“, sagte Ruess. „Phasenweise haben wir es so ruhig gespielt, wie man es spielen muss. Phasenweise wurden wir aber auch zu hektisch.“ Er selbst hatte den starken Lang in der Halbzeitpause gelb-rot-gefährdet ausgewechselt. Schon nach 25 Minuten musste David Galonske nach einem unglücklichen Zweikampf mit Schmerzen am Sprunggelenk ausgewechselt werden. Der Ausgleichstreffer für Meerbusch fiel aber noch zuvor in Gleichzahl. „Da waren wir ein bisschen schläfrig“, haderte Ruess. Aaron Addo hatte per Kopf ausgeglichen.